Полноформатное соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном вступит в законную силу 15 мая

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Полноформатное соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Ираном вступит в силу 15 мая. Об этом пишет БЕЛТА, ссылаясь на торговое боке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"Евразийская экономическая комиссия получила официальное уведомление Исламской Республики Иран о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу полноформатного соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Ираном. Ранее в январе 2025 года в адрес иранской стороны было направлено уведомление о завершении всех процедур в ЕАЭС", - проинформировали в ЕЭК.

"В соответствии с положениями соглашения, после обмена нотами, подтверждающими завершение необходимых процедур, для вступления документа в силу предусмотрен срок в 60 дней. Таким образом, соглашение вступит в силу 15 мая 2025 года", - пояснил член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

"Реализация нового соглашения станет эффективным инструментом развития торговли между странами и уже в обозримой перспективе может довести взаимный товарооборот до рекордных 12 млрд долларов, увеличившись примерно вдвое по сравнению с текущими объемами", - спрогнозировали в ЕЭК.