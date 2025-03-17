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Полноформатное соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном вступит в законную силу 15 мая
Полноформатное соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Ираном вступит в силу 15 мая. Об этом пишет БЕЛТА, ссылаясь на торговое боке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
"Евразийская экономическая комиссия получила официальное уведомление Исламской Республики Иран о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу полноформатного соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Ираном. Ранее в январе 2025 года в адрес иранской стороны было направлено уведомление о завершении всех процедур в ЕАЭС", - проинформировали в ЕЭК.
"В соответствии с положениями соглашения, после обмена нотами, подтверждающими завершение необходимых процедур, для вступления документа в силу предусмотрен срок в 60 дней. Таким образом, соглашение вступит в силу 15 мая 2025 года", - пояснил член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
"Реализация нового соглашения станет эффективным инструментом развития торговли между странами и уже в обозримой перспективе может довести взаимный товарооборот до рекордных 12 млрд долларов, увеличившись примерно вдвое по сравнению с текущими объемами", - спрогнозировали в ЕЭК.
Между ЕАЭС и Ираном с 2019 года действует временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли, по ограниченному количеству товаров. 25 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге было подписано полноформатное соглашение о свободной торговле, устанавливающее беспошлинный режим между сторонами в отношении почти 90 % всей товарной номенклатуры.