Польша официально уведомила Беларусь, что задержала белорусскую гражданку по инциденту с БПЛА

Польша официально уведомила Республику Беларусь о задержании на территории своего государства гражданки Беларуси, подозревающуюся в использовании дрона в зоне действия запрета на осуществление полетов, а также в создании угрозы для безопасности и правопорядка. Об этом пишет БЕЛТА, ссылаясь на внешнеполитическое ведомство Беларуси.

"Рассматриваем данный инцидент в административно-правовой плоскости", - отметили в ведомстве.

"Правоохранительные органы Польши осуществляют необходимые процессуальные действия, и Беларусь, безусловно, не вмешивается в их ход. В случае возникновения необходимости задержанной гражданке Беларуси будет оказана консульская помощь", - заявили в МИД.

Белорусская сторона рассчитывает на добросовестное исполнение Польшей своих обязательств по обеспечению эффективной защиты прав подозреваемой, включая право на справедливое рассмотрение дела.