Польша официально уведомила Беларусь, что задержала белорусскую гражданку по инциденту с БПЛА
Польша официально уведомила Республику Беларусь о задержании на территории своего государства гражданки Беларуси, подозревающуюся в использовании дрона в зоне действия запрета на осуществление полетов, а также в создании угрозы для безопасности и правопорядка. Об этом пишет БЕЛТА, ссылаясь на внешнеполитическое ведомство Беларуси.
"Рассматриваем данный инцидент в административно-правовой плоскости", - отметили в ведомстве.
"Правоохранительные органы Польши осуществляют необходимые процессуальные действия, и Беларусь, безусловно, не вмешивается в их ход. В случае возникновения необходимости задержанной гражданке Беларуси будет оказана консульская помощь", - заявили в МИД.
Белорусская сторона рассчитывает на добросовестное исполнение Польшей своих обязательств по обеспечению эффективной защиты прав подозреваемой, включая право на справедливое рассмотрение дела.
"Ожидаем, что польские власти обеспечат полную реализацию права белорусской гражданки на консульский доступ и информирование о всех этапах процесса", - сказали в белорусском дипломатическом ведомстве.