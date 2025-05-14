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Предприятия Беларуси подписали первые контракты на выставке InterFood Azerbaijan
Белорусские предприятия подписали первые контракты на выставке InterFood Azerbaijan. Экспо в эти дни проходит в Баку. Беларусь в юбилейный год выставки представлена масштабно - 35 отечественными компаниями пищевой сферы, сферы машиностроения и нефтехимической отрасли.
В день открытия выставки белорусскую экспозицию посетил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он ознакомился с белорусскими брендами и потенциалом производственных компаний.
К слову, в Азербайджане хорошо и давно знают продукты из Беларуси (шесть продовольственных магазинов открыто только в Баку). Много лет вместе с этой страной выпускаются тракторы на Гянджинском автомобильном заводе, а пару недель назад запустили и совместную сборку лифтов.
Как сообщает информационное агентство "Минск-Новости", выставка InterFood Azerbaijan зарекомендовала себя как ведущее событие в пищевой промышленности Каспийского региона с насыщенной торгово-экономической повесткой. Форум собрал несколько сотен экспонентов из 17 стран, среди которых представители Бельгии, Индии, Италии, Канады, Китая, Турции, России.
"На полях форума в Баку белорусские предприятия нацелены на расширение экспортной географии, - подчеркнули в пресс-службе "Белинтерэкспо". - Так, в первые дни работы выставки Лунинецкий молочный завод заключил контракт на поставку сухого молока на сумму 10 млн долларов".