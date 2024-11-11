Председательство Беларуси в ЕАЭС - Лукашенко рассказал о приоритетах на 2025 год

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Беларусь с 1 января 2025 года уже в третий раз принимает председательство в органах Евразийского экономического союза. Белорусский лидер Александр Лукашенко в качестве председателя Высшего Евразийского экономического совета направил обращение главам государств - членов Евразийского экономического союза. Об этом сообщает БЕЛТА.

"За прошедшее десятилетие наш союз сумел доказать состоятельность идеи тесной экономической интеграции, свою жизнеспособность и результативность. Совместными усилиями мы нарастили потенциал макроэкономической устойчивости и минимизировали влияние негативных геополитических факторов, - говорится в обращении. - 2025 год для Евразийского экономического союза будет знаковым: завершается пятилетка реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции и закладывается фундамент для старта нового этапа и воплощения в жизнь Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года "Евразийский экономический путь".

В целях укрепления плодотворного интеграционного взаимодействия в обращении предлагается определить основные приоритеты, которые должны оказаться в центре общего внимания в наступившем году. Александр Лукашенко уверен, что последовательная реализация этих направлений будет способствовать дальнейшему развитию евразийской интеграции и расширению взаимовыгодного сотрудничества.

Технологический потенциал и кооперация

"Необходимо сосредоточить совместные усилия на развитии технологического потенциала государств - членов ЕАЭС, формировании общего пространства кооперационного взаимодействия во всех отраслях экономики", - отметил Александр Лукашенко.

В этих целях нужно активизировать реализацию совместных проектов и программ в сферах информационно-коммуникационных технологий, искусственного интеллекта, электротранспорта, микроэлектроники, робототехники и новых материалов. "Сотрудничество в данном направлении позволит обеспечить надежную базу для развития партнерских отношений между предприятиями государств - членов ЕАЭС в целях создания новых импортозамещающих производств, выпуска совместной продукции под евразийским брендом", - заявил белорусский лидер.

Продовольственная безопасность

Для повышения продовольственной безопасности союза белорусская сторона предлагает сконцентрировать усилия на развитии селекции и семеноводства, повышении генетического потенциала племенных сельскохозяйственных животных.

Единое транспортное пространство и логистика

Александр Лукашенко заявил о необходимости завершить формирование единого транспортного пространства с принятием равных (недискриминационных) условий и обеспечением справедливой конкуренции, особенно при выполнении воздушных перевозок между странами ЕАЭС.

Предстоит продолжить работу по отмене разрешительной системы на все виды международных автомобильных перевозок грузов в третьи страны и из них.

"Представляется особенно важным создавать новые и совершенствовать действующие логистические цепочки беспрепятственной доставки грузов, развивать "бесшовные" и безопасные международные транспортные коридоры, связывающие государства - члены ЕАЭС", - говорится в обращении.

Равные условия и прозрачная конкуренция

Отдельное внимание Президент Беларуси обратил на необходимость дальнейшей целенаправленной работы по выравниванию условий осуществления хозяйственной деятельности, созданию общей и прозрачной конкурентной среды на внутреннем пространстве союза.

"При этом ключевое значение имеет результативное завершение формирования общих энергетических рынков ЕАЭС", - подчеркнул глава государства.

Защита внутреннего рынка

В текущих условиях белорусская сторона видит необходимость продолжить работу по защите внутреннего рынка. Такая деятельность должна быть нацелена как на совершенствование таможенно-тарифного регулирования для выравнивания условий хозяйствования в ЕАЭС, так и на полноценную защиту евразийского рынка от небезопасной продукции.

"Важно обеспечить принятие основанных на передовой мировой практике и научной доказательной базе единых технических требований, гармонизацию национальных стандартов и переход на применение межгосударственных стандартов. Необходимо создать контролируемые условия доступа импортных товаров на внутренний рынок, продолжить эффективное применение системы управления рисками при определении таможенной стоимости товаров", - говорится в документе.

По словам Александра Лукашенко, в сложившихся экономических реалиях своевременным может стать создание в ЕАЭС собственной биржевой системы индикаторов товарных рынков на ключевые товары (нефтепродукты, сельхозпродукция, лесопродукция, стройматериалы и другое) на базе имеющихся информационных, методологических и технологических платформ стран союза.

"Нужен стимул для дальнейшего развития биржевой торговли и формирования конкурентных цен на товары", - отметил глава государства.

Цифровая трансформация

Еще один приоритет касается области цифровой трансформации, где требуется активизация взаимодействия государств - членов ЕАЭС.

"В современном мире уровень развития цифровых технологий играет определяющую роль в конкурентоспособности стран. Одной из важнейших задач станет устранение существующих цифровых барьеров. Полагаем, что проведенная работа позволит достичь синергетического эффекта в развитии экономик государств-членов и цифрового пространства ЕАЭС", - заявил белорусский лидер.

Для повышения эффективности системы государственных закупок предлагается окончательно урегулировать вопрос о взаимном признании электронной цифровой подписи государств - членов союза и содействовать дальнейшему продвижению цифровых инструментов в этой сфере.

"В связи с активным развитием электронной торговли появляется необходимость отдельного регулирования в союзе деятельности маркетплейсов вместе с поиском оптимальной модели для учета интересов как государства, так и электронных торговых площадок, продавцов и потребителей", - заявил Президент Беларуси.

Международное сотрудничество

Новый импульс нужен и для развития международного сотрудничества во всех его форматах, создания дополнительных условий для продвижения товаров союза на зарубежные рынки.

"Взаимодействие государств-членов с родственными по своим уставным целям и идеологии региональными интеграционными объединениями, а также развитие партнерства в рамках института государства - наблюдателя при ЕАЭС является важным фактором укрепления экономического потенциала союза. Особое внимание должно уделяться практическим аспектам сопряжения интеграционных потенциалов ЕАЭС, СНГ, ШОС и БРИКС, развитию торгово-экономических отношений с государствами - участниками АСЕАН", - подчеркнул белорусский лидер.

Дальнейшую работу по реализации подписанных на уровне ЕАЭС соглашений о свободной торговле и торгово-экономическом сотрудничестве с дружественными странами, активизацию переговоров с перспективными партнерами белорусская сторона считает ключевыми практическими элементами позиционирования союза как успешно функционирующей на Евразийском континенте международной региональной организации.

Социальная и гуманитарная повестка

Не менее важной является совместная работа в социальной и гуманитарной сферах.

"Очевидно, что дальнейшее развитие ЕАЭС должно быть неразрывно связано с повышением благополучия граждан государств - членов союза. В связи с этим в поле нашего более пристального внимания должно находиться сотрудничество в области здравоохранения, образования, спорта, туризма, культуры, в других гуманитарных сферах", - уверен Александр Лукашенко.

Информационное взаимодействие

По словам Президента, как никогда ранее, от стран ЕАЭС требуется переход на новый уровень информационного взаимодействия для принятия эффективных мер против различных деструктивных ресурсов, агрессивных выпадов.

"Представляется целесообразной разработка консолидированного подхода к формированию общего информационного пространства на основе уважения традиционных ценностей наших стран, исторического и культурного наследия народов", - заявил он.