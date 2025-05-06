Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало приехал с визитом в Беларусь

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Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало прибыл с визитом в Беларусь. Самолет главы африканского государства приземлился в Национальном аэропорту Минск, пишет БЕЛТА.

У трапа самолета Умару Сисоку Эмбало встретил заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков.

Как сообщалось, в марте президенты Беларуси и Гвинеи-Бисау провели телефонный разговор. Умару Сисоку Эмбало позвонил главе белорусского государства для обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества.

"Состоялся обстоятельный разговор по всему комплексу двусторонних отношений и направлениям, по которым стороны заинтересованы развивать взаимодействие. Александр Лукашенко и Умару Сисоку Эмбало также обсудили детали планируемого визита лидера Гвинеи-Бисау в Беларусь", - сообщала пресс-служба белорусского лидера.

А в ноябре 2024 года главы государств провели краткую встречу в Баку - на полях Всемирного саммита по борьбе с изменением климата.

Умару Сисоку Эмбало будет находиться с визитом в Беларуси с 6 по 8 мая. Затем, сообщают информагентства, он направится в Москву, где примет участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Великой Победы. Как известно, Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 мая также будет присутствовать на параде на Красной площади в Москве.

Гвинея-Бисау - небольшое государство на западном побережье Африки, граничит с Сенегалом и Гвинеей. Это бывшее колониальное владение Португалии, независимость страны была провозглашена 24 сентября 1973 года.

Советский Союз помогал Гвинее-Бисау в создании рыбопромыслового флота, строительстве рыбоперерабатывающих предприятий. При содействии СССР построено несколько дизельных электростанций, в стране работали советские врачи, геологи, военные специалисты, в советских вузах проходили обучение бисайские студенты.