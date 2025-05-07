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Президент Гвинеи-Бисау заявил, что очень рассчитывает на сотрудничество с Беларусью
Для Гвинеи-Бисау большой интерес представляет колоссальный опыт Беларуси в агропромышленном комплексе. Об этом Президент страны Умару Сисоку Эмбало заявил 7 мая на переговорах с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, пишет БЕЛТА.
Глава африканского государства в начале встречи отметил, что ему очень приятно находиться в Беларуси. Он рассказал, что осведомлен о стране и ее возможностях в различных сферах, в том числе благодаря нескольким предыдущим встречам с Александром Лукашенко, а также общению, как подчеркнул Умару Сисоку Эмбало, с общими друзьями из России и других стран постсоветского пространства.
"Мы знаем, что Беларусь накопила колоссальный опыт не только в военной сфере, но и в агропромышленном комплексе. Мы хотели бы воспользоваться этим опытом и таким образом открыть своеобразную дверь в будущее, - заявил Президент Гвинеи-Бисау. - Я очень рассчитываю на сотрудничество с Беларусью - нашим давним партнером, с которым мы можем развивать экономические отношения на различных уровнях".