Президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит с визитом Беларусь и Армению. Об этом сообщил политический советник Пезешкиана Мехди Санаи на своей странице в соцсети X.

"Пезешкиан отправится в двухдневную поездку в Армению и Беларусь вечером в понедельник, 18 августа. Среди целей поездки - укрепление двусторонних отношений, особенно в сфере торговли, и подписание документов. Эти две поездки были запланированы на начало июля, но были отложены", - написал Мехди Санаи.