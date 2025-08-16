3.72 BYN
Президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит с визитом Беларусь и Армению
Автор:Редакция news.by
Президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит с визитом Беларусь и Армению. Об этом сообщил политический советник Пезешкиана Мехди Санаи на своей странице в соцсети X.
"Пезешкиан отправится в двухдневную поездку в Армению и Беларусь вечером в понедельник, 18 августа. Среди целей поездки - укрепление двусторонних отношений, особенно в сфере торговли, и подписание документов. Эти две поездки были запланированы на начало июля, но были отложены", - написал Мехди Санаи.