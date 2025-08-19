Президент Ирана прибыл с официальным визитом в Беларусь

Президент Ирана Масуд Пезешкиан news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ededcbd3-74ad-4930-ae08-7944780e74ff/conversions/8464d13d-8f95-451c-bff2-529fb05f894d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ededcbd3-74ad-4930-ae08-7944780e74ff/conversions/8464d13d-8f95-451c-bff2-529fb05f894d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ededcbd3-74ad-4930-ae08-7944780e74ff/conversions/8464d13d-8f95-451c-bff2-529fb05f894d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ededcbd3-74ad-4930-ae08-7944780e74ff/conversions/8464d13d-8f95-451c-bff2-529fb05f894d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл с официальным визитом в Беларусь. Самолет главы государства приземлился в Национальном аэропорту Минск, пишет БЕЛТА.

У трапа самолета президента Ирана встречали министр промышленности Беларуси, сопредседатель белорусско-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству Андрей Кузнецов, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Лукашевич, посол Беларуси в Иране Дмитрий Кольцов и глава иранской дипмиссии Санеи Алиреза.

Как сообщили в пресс-службе Президента Беларуси, Александр Лукашенко 20 августа проведет переговоры с Масудом Пезешкианом. Встреча глав государств пройдет во Дворце Независимости в узком и расширенном форматах, после чего состоится подписание двусторонних документов, направленных на расширение партнерства между двумя странами.

Президенты, как планируется, обсудят сотрудничество Беларуси и Ирана в сферах торговли, инвестиций и промышленной кооперации, реализацию совместных инициатив в науке, технологиях, образовании, а также взаимодействие государств в рамках международных структур, в том числе ЕАЭС, ШОС, БРИКС, ООН. В центре внимания будут и вопросы обеспечения региональной и международной безопасности.

Изначально ожидалось, что Масуд Пезешкиан посетит Минск, приняв участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоялось в белорусской столице в конце июня. Однако из-за обострения конфликта с Израилем визит президента Ирана был перенесен, а его выступление на саммите ЕАЭС прозвучало в записи.

В начале года Беларусь и Иран провели 17-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. "Мы заинтересованы не просто в поставках белорусских товаров, в сельскохозяйственном машиностроении (тракторы, комбайны, прицепные, навесные органы), но мы серьезно рассматриваем иранские площадки и иранских партнеров в части организации и передачи компетенций по изготовлению уже там, на месте, наукоемких продуктов, например в сельхозмашиностроении", - рассказал журналистам на полях встречи Александр Ефимов, занимавший тогда должность министра промышленности.