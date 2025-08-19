3.70 BYN
Президент Ирана прибыл с официальным визитом в Беларусь
Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл с официальным визитом в Беларусь. Самолет главы государства приземлился в Национальном аэропорту Минск, пишет БЕЛТА.
У трапа самолета президента Ирана встречали министр промышленности Беларуси, сопредседатель белорусско-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству Андрей Кузнецов, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Лукашевич, посол Беларуси в Иране Дмитрий Кольцов и глава иранской дипмиссии Санеи Алиреза.
Как сообщили в пресс-службе Президента Беларуси, Александр Лукашенко 20 августа проведет переговоры с Масудом Пезешкианом. Встреча глав государств пройдет во Дворце Независимости в узком и расширенном форматах, после чего состоится подписание двусторонних документов, направленных на расширение партнерства между двумя странами.
Президенты, как планируется, обсудят сотрудничество Беларуси и Ирана в сферах торговли, инвестиций и промышленной кооперации, реализацию совместных инициатив в науке, технологиях, образовании, а также взаимодействие государств в рамках международных структур, в том числе ЕАЭС, ШОС, БРИКС, ООН. В центре внимания будут и вопросы обеспечения региональной и международной безопасности.
Изначально ожидалось, что Масуд Пезешкиан посетит Минск, приняв участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоялось в белорусской столице в конце июня. Однако из-за обострения конфликта с Израилем визит президента Ирана был перенесен, а его выступление на саммите ЕАЭС прозвучало в записи.
В начале года Беларусь и Иран провели 17-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. "Мы заинтересованы не просто в поставках белорусских товаров, в сельскохозяйственном машиностроении (тракторы, комбайны, прицепные, навесные органы), но мы серьезно рассматриваем иранские площадки и иранских партнеров в части организации и передачи компетенций по изготовлению уже там, на месте, наукоемких продуктов, например в сельхозмашиностроении", - рассказал журналистам на полях встречи Александр Ефимов, занимавший тогда должность министра промышленности.
Поэтому перспектив у белорусско-иранского сотрудничества действительно много. В свое время визит Александра Лукашенко в Тегеран назвали переломным моментом и отправной точкой для построения более глубоких отношений между двумя государствами. Предстоящие переговоры в Минске также обещают конкретные результаты.