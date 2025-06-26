Президент России прибыл с рабочим визитом в Беларусь

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Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Беларусь. Самолет российского лидера приземлился в Национальном аэропорту Минск, сообщает БЕЛТА.

В белорусской столице Президент России примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и в пленарной сессии IV Евразийского экономического форума, которые организованы в рамках председательства Беларуси в органах Евразийского экономического союза в 2025 году.

На мероприятиях запланировано присутствие представительных делегаций из нескольких десятков стран. Председательствовать на саммите ЕАЭС будет Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Евразийский экономический форум начал свою работу 26 июня на площадке Минского международного выставочного центра. Всего в программе форума проведение шести крупных тематических блоков, включающих 35 мероприятий, участниками которых станут более 2,7 тыс. человек из 33 стран.