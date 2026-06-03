Роджерс: Продолжение конфликта в Иране убивает экономику Запада

"Это не Иран, а Европа и США находятся в своеобразной нетрадиционной современной осаде. Они отрезаны от энергоресурсов, редкоземельных элементов со стороны Китая. Россия прекратила поставки нефти в Европу. Т. е. наш самодостаточный союз блокирует их союз. Они же зависят от поставок из других регионов мира. Соответственно, каждый день продолжения этого конфликта ухудшает их ситуацию, делая их товары неконкурентоспособными, убивая их экономику", - отметил политолог, экономист Александр Роджерс.