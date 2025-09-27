Принцип неделимости безопасности. Рыженков назвал способ прекратить кровопролитие в Украине

ГА ООН, Максим Рыженков. Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ae601754-2a31-4847-bccd-f33f8145984a/conversions/ae132d75-2721-4729-8eba-e9b570105a31-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ae601754-2a31-4847-bccd-f33f8145984a/conversions/ae132d75-2721-4729-8eba-e9b570105a31-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ae601754-2a31-4847-bccd-f33f8145984a/conversions/ae132d75-2721-4729-8eba-e9b570105a31-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ae601754-2a31-4847-bccd-f33f8145984a/conversions/ae132d75-2721-4729-8eba-e9b570105a31-xl-___webp_1920.webp 1920w

Путь к прекращению кровопролития в Украине лежит через возвращение всех сторон в Европе к пониманию важности соблюдения принципа неделимости безопасности. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил во время выступления на пленарном заседании 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, пишет БЕЛТА.

Помимо юбилея ООН, в этом году также отмечается 50-летие Хельсинкского заключительного акта. Этот документ был инициирован руководством Советского Союза и закрепил сложившиеся после Второй мировой войны реалии в Европе.

"Более того, акт предопределил стабильный характер отношений между Советским Союзом и Соединенными Штатами, что нашло отражение во всех регионах мира и тем самым помогло сделать Холодную войну слегка управляемой. Важнейшее наследие акта еще и в том, что он ввел в практику принцип неделимости безопасности, следование которому не позволило Холодной войне перерасти в горячую", - рассказал Максим Рыженков.

Хельсинкские договоренности предоставляли возможность построить единую, неделимую и процветающую Европу в период и после Холодной войны. "Однако история пошла иным путем. Так называемые победители в Холодной войне сегодня полностью забыли этот принцип, взяли на вооружение логику превосходства и конфронтации. Кстати, именно такая логика стояла за процессом расширения НАТО на Восток. Как результат, был подорван баланс сил в Европе, возникли угрозы безопасности для многих государств. Югославский кризис, кровопролитие в ряде постсоветских республик, да и конфликт в Украине представляют собой наиболее яркие примеры таких последствий", - подчеркнул министр.

По его словам, сегодня очевидно, что путь к прекращению кровопролития в Украине лежит через возвращение всех сторон в Европе к пониманию важности соблюдения принципа неделимости безопасности.

"И важно, что один из основных глобальных центров силы - США - начинает осознавать важность данного тезиса. К сожалению, такого понимания нет в странах ЕС, которые продолжают разжигать региональный конфликт украинскими дровами, - отметил дипломат. - Такая ситуация особенно требует общих усилий для повышения уровня доверия между странами, хотя сегодня нет готовых рецептов. Необходимо действовать. И мы в Беларуси, которая находится в центре Европы, это понимаем лучше всех. Ведь это через нас раз в полстолетия прокатываются все самые трагичные войны нового времени, стирая на своем пути все, кроме нашей памяти. Поэтому мы говорим: медлить нельзя", - подчеркнул Максим Рыженков.