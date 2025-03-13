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Путин: РФ и Беларусь продолжат строить Союзное государство
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Россия и Беларусь продолжат сообща строить Союзное государство и углублять интеграцию, сообщил президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости.
"Россия и Беларусь продолжат сообща строить Союзное государство, углублять интеграцию, способствуя обеспечению устойчивого экономического роста, повышению уровня жизни и благосостояния граждан двух наших стран", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.