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Путин: РФ и Беларусь продолжат строить Союзное государство

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Фото: РИА Новости

Россия и Беларусь продолжат сообща строить Союзное государство и углублять интеграцию, сообщил президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости.

"Россия и Беларусь продолжат сообща строить Союзное государство, углублять интеграцию, способствуя обеспечению устойчивого экономического роста, повышению уровня жизни и благосостояния граждан двух наших стран", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

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