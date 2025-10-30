3.70 BYN
Рачков о закрытии Литвой границы с Беларусью: Эти действия срежиссированы Брюсселем
Накануне проведения III Минской международной конференции по евразийской Литва неожиданно закрыла границу с Беларусью, увидев некую угрозу своей безопасности в виде воздушных шаров. Чем на самом деле вызвано такое решение, рассказал в "Актуальном интервью" председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Сергей Рачков.
Сергей Рачков:
"Сегодня, к большому сожалению, очень распространена так называемая цифровая дипломатия. Это не переговоры в закрытом пространстве, не обсуждения, не консультации, а именно вброс в информационное пространство различных ситуаций, создание ситуации для того, чтобы повлиять через информационное пространство на какие-то действия, идеи".
Он напомнил о последствиях подобного шага для Польши: "Конечно, в большой политике ничего случайного не бывает. И, к большому сожалению, наши литовские соседи не сделали выводов из действий польской стороны, которая тоже закрывала границу. И что в итоге? В итоге колоссальные экономические потери прежде всего для польского бизнеса, для польской экономики".
По словам политика, действия Вильнюса управляются извне: "Понятно, они срежиссированы, они управляются. Управляются, наверное, прежде всего из Брюсселя, потому что Европейская комиссия сильно влияет на поведение лидеров Литвы".
Сергей Рачков уверен, что ситуация не повлияет на имидж Минской международной конференции по евразийской безопасности. Он выразил сожаление о потере добрососедских отношений. "Мы считаем литовцев не за глупых людей, но, к сожалению, они не живут сегодня своим умом, пытаются, чтобы и белорусы присоединились к этому, но ничего не получится, - считает он. - Поэтому мы будем жить своим умом и работать над тем, чтобы в нашем регионе был мир".