Рачков о закрытии Литвой границы с Беларусью: Эти действия срежиссированы Брюсселем

Накануне проведения III Минской международной конференции по евразийской Литва неожиданно закрыла границу с Беларусью, увидев некую угрозу своей безопасности в виде воздушных шаров. Чем на самом деле вызвано такое решение, рассказал в "Актуальном интервью" председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Сергей Рачков.

Сергей Рачков:

"Сегодня, к большому сожалению, очень распространена так называемая цифровая дипломатия. Это не переговоры в закрытом пространстве, не обсуждения, не консультации, а именно вброс в информационное пространство различных ситуаций, создание ситуации для того, чтобы повлиять через информационное пространство на какие-то действия, идеи".

Он напомнил о последствиях подобного шага для Польши: "Конечно, в большой политике ничего случайного не бывает. И, к большому сожалению, наши литовские соседи не сделали выводов из действий польской стороны, которая тоже закрывала границу. И что в итоге? В итоге колоссальные экономические потери прежде всего для польского бизнеса, для польской экономики".

По словам политика, действия Вильнюса управляются извне: "Понятно, они срежиссированы, они управляются. Управляются, наверное, прежде всего из Брюсселя, потому что Европейская комиссия сильно влияет на поведение лидеров Литвы".