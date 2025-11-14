Рахмон: Межпарламентская Ассамблея - востребованная площадка для конструктивного диалога

Межпарламентская Ассамблея - востребованная площадка для конструктивного диалога, нацеленная на сближение законодательств. Это отметил президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече со спикерами парламентов СНГ.

Белорусскую делегацию возглавляет председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Парламентский диалог, который состоялся в эти дни в Душанбе, направлен на процветание народов и укрепление экономик.

Напомним, 2025 год для этой страны - год председательства в СНГ. Озвучены инициативы, которые укрепляют экономику стран Содружества, промышленную кооперацию, безопасность.

Белорусская парламентская делегация приняла участие в 59-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи СНГ. В целом, как отметили парламентарии, потенциал, наработанный за 30 лет, дает уверенность, что преодолеть можно любые современные вызовы. Модельные законы, рассмотренные сегодня, касаются лекарственного обеспечения в государствах СНГ, экологии и ограничения выбросов парниковых газов. Также речь о правовом поле для развития креативных индустрий, укрепления территориальной обороны, противодействия торговле людьми. Белорусский опыт востребован.