Размещение "Орешника" в Беларуси - ответ на шаги Германии и США

Решение о размещении комплекса "Орешник" на территории Республики Беларусь принято в ответ на шаги, предпринимаемые США и Германией по размещению ракет средней дальности в Европе. Американцы и немцы об этом ранее неоднократно заявляли. Мы получили от своего Главнокомандующего задачу, что совместно с российскими специалистами наш военно-промышленный комплекс будет и далее развивать это оружие. Активное участие в этих процессах обусловлено тем, что уже сейчас уровень локализации в этом комплексе наших предприятий очень велик.

Сергей Лагодюк, замначальника Генштаба Вооруженных Сил Беларуси: