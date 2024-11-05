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Размещение "Орешника" в Беларуси - ответ на шаги Германии и США
Решение о размещения комплекса "Орешник" на территории Беларуси принято в ответ на шаги США и Германии по размещению ракет средней дальности в Европе. Главнокомандующий уже отдал соответствующе поручение Вооруженным Силам Беларуси.
Решение о размещении комплекса "Орешник" на территории Республики Беларусь принято в ответ на шаги, предпринимаемые США и Германией по размещению ракет средней дальности в Европе. Американцы и немцы об этом ранее неоднократно заявляли. Мы получили от своего Главнокомандующего задачу, что совместно с российскими специалистами наш военно-промышленный комплекс будет и далее развивать это оружие. Активное участие в этих процессах обусловлено тем, что уже сейчас уровень локализации в этом комплексе наших предприятий очень велик.
Напряженная геополитическая обстановка у границ Союзного государства заставляет власти Беларуси и России принимать серьезные шаги по укреплению обороноспособности рубежей. По договоренности лидеров двух стран российские комплексы С-400 и "Искандер" уже стоят на боевом дежурстве в Беларуси. А в августе Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия-1" озвучил: комплексы "Искандер" в Беларуси подготовлены для нанесения ударов ракетами с ядерными боеголовками. Первые заряды для российского тактического ядерного оружия были доставлены в Беларусь летом 2023 года.
В июле этого года Пентагон сообщил, что США планируют разместить в Германии ракеты SM-6, "Томагавк" и гиперзвуковое оружие. Вашингтон приступит к размещению дальнобойных ударных систем в ФРГ в 2026 году. По планам американского военного ведомства, данное вооружение будет находиться в Германии на постоянной основе. В Минобороны США уточнили: американское и немецкое правительства уже достигли такой договоренности.
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