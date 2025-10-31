Ревизия законодательства: в Беларуси ввели системный пересмотр нормативных актов

Заместитель главы администрации Президента Республики Беларусь Ольга Чуприс в программе "Актуальное интервью" рассказала о работе над законопроектом, направленным на изменение законов по вопросам нормотворческой деятельности. Этот документ, внесенный Президентом в парламент, стал итогом масштабной ревизии законодательства, которая проводилась в течение года под патронатом Совета Министров и при участии Администрации Президента.

Как отметила Ольга Чуприс, Президент Беларуси Александр Лукашенко реализовал свое конституционное право законодательной инициативы, внеся законопроект в Парламент после ознакомления с результатами работы над ним.

Основная задача, поставленная Президентом, - обеспечить постоянную ревизию законодательства, чтобы оно становилось более компактным, прозрачным и понятным для граждан. Для реализации комплекса мер - организационных, юридико-технических и содержательных - потребовались изменения в законах.

Законопроект ориентирован прежде всего на нормотворцев и государственные органы, выступая в роли "Библии нормотворчества". Основные задачи - обеспечить понятность, четкость, системность, прозрачность и доступность законодательства.

"Это все то, что предъявляется к законодательству, которое, в общем-то, должно быть адресовано людям и должно работать в пользу людей", - отметила заместитель главы администрации.

Заместитель главы администрации Президента Республики Беларусь Ольга Чуприс

Ключевым нововведением законопроекта является введение систематической ревизии законодательства на постоянной основе. Теперь все нормативные акты будут подвергаться обязательному плановому пересмотру:

Законы и указы Президента будут пересматриваться раз в пять лет.

Подзаконные акты (постановления Совмина и решения местных органов) - раз в три года.

Ведомственные акты - ежегодно.

Как отметила Ольга Чуприс, это обеспечит "понятность законодательства для граждан, простоту и доступность".

Еще один важный принцип - "пакетный" подход к подготовке проектов законодательных актов. Если из законопроекта вытекают подзаконные акты (например, постановления Совмина или ведомственные нормы), они должны вноситься в Палату Представителей в проектах вместе с основным документом.

Палата Представителей

"Для чего это делается? Для того, чтобы депутаты, почитав положение закона и внесенных проектов, вытекающих из него, могли задать конкретные вопросы, как будет работать закон и эти постановления в связке на практике", - объяснила Ольга Чуприс.

Это даст парламенту дополнительные контрольные полномочия, включая контроль за соблюдением и реализацией заключительных положений всех законов (ранее этим занимался Национальный центр законодательства и правовой информации).

Хотя законопроект не адресован гражданам напрямую, Ольга Чуприс обозначила две новации, которые они почувствуют на практике:

Сокращение отсылочных норм. Закон обязывает нормотворческие органы минимизировать использование отсылок к другим документам, что сделает нормативные акты более простыми и самодостаточными для восприятия. Усиление оценки регулирующего воздействия на бизнес. Законопроект закрепляет особую роль Министерства экономики, которое должно тщательно анализировать, учтены ли интересы предпринимателей при разработке новых нормативных актов.

Работа над законопроектом велась практически год параллельно с деятельностью министерств под патронатом Совета Министров и при участии Администрации Президента. В процесс были вовлечены ученые, Генеральная прокуратура, Верховный суд и обе палаты Парламента. Ключевой площадкой стал Национальный центр законодательства и правовой информации. Предложения поступили от 66 ведомств.

Здание Парламента Беларуси

Уже сейчас видны впечатляющие результаты предварительной ревизии: за 9 месяцев было признано утратившими силу более 60 тыс. нормативных актов, большинство из которых - акты местных органов.