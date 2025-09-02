Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Роберт Фицо может посетить с визитом Беларусь

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо может посетить с рабочим визитом Беларусь. Об этом говорилось во время общения с Президентом Беларуси Александром Лукашенко при неформальной встрече в Пекине, сообщает БЕЛТА.

Было заявлено о необходимости определить время для посещения Беларуси, чтобы обсудить возможные варианты сотрудничества.

"Проектов много - отношения с Беларусью намерены развивать", - делятся подробностями авторы Telegram-канала "Пул Первого"

Также было отмечено, что Словакия направила в Беларусь нового посла. Это Йозеф Мигаш, который в июне уже приступил к работе в Беларуси. Напомним, ранее он уже возглавлял дипмиссию Словакии в Минске, а в 2020 году был награжден орденом Франциска Скорины за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между Беларусью и Словакией.

Фото: РИА Новости

Роберт ФицоБеларусь-СловакияАлександр ЛукашенкоПрезидент БеларусиКитай