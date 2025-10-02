3.66 BYN
2.98 BYN
3.50 BYN
Рыженков: 2025 год можно назвать прорывным в отношениях между Беларусью и Мьянмой
Мьянма является важным партнером Беларуси в Юго-Восточной Азии, у стран много точек соприкосновения. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков по итогам 2-го заседания совместного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству двух стран в Минске.
Беларусь готова двигаться настолько быстро и далеко в развитии двустороннего сотрудничества, насколько к этому готовы друзья из Мьянмы.
Максим Рыженков отметил, что нынешний год можно назвать прорывным в двусторонних отношениях между Беларусью и Мьянмой. Он подчеркнул, что Мьянма является важным партнером Беларуси в Юго-Восточной Азии.
"Несмотря на географическую удаленность, у нас много точек соприкосновения. Мы готовы двигаться настолько быстро и далеко в развитии двустороннего сотрудничества, насколько готовы наши друзья из этого государства", - акцентировал министр.
По его словам, сближению Беларуси и Мьянмы способствует наличие политической воли лидеров двух государств к развитию равноправных взаимовыгодных отношений, а также близость подходов и взглядов на современную картину мира.
"В условиях колоссального внешнего давления наши государства следуют собственному пути развития в интересах своих граждан, реализуют внешнеполитические задачи по укреплению своего суверенитета и независимости", - отметил глава МИД Беларуси.
Он подчеркнул, что Беларусь и Мьянма выстраивают отношения на основе принципов равноправия, уважения интересов и позиций друг друга, невмешательства во внутренние дела, многосторонности и многообразия путей развития.
На заседании совместного комитета присутствовала министр инвестиций и внешнеэкономических отношений Мьянмы. Ва Ва Маун рассказала об основных направлениях взаимодействия - это сельское хозяйство, фармацевтика, производство удобрений, образование, туризм и другие.
Ва Ва Маун, министр инвестиций и внешнеэкономических отношений Мьянмы:
"Мы также договорились составить дорожную карту для реализации проектов сотрудничества между нашими странами. С белорусской стороны этими вопросами будет заниматься господин министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков. Со стороны Мьянмы - я - в качестве министра инвестиций и внешнеэкономических отношений".
По словам министра, для реализации договоренностей в сфере АПК были созданы рабочие группы. В составе делегации Мьянмы - представители здравоохранения, промышленности, Центрального банка, которые проводят переговоры с белорусскими коллегами.