Рыженков был избран вице-председателем в состав Бюро Движения неприсоединения

На полях форума Максим Рыженков провел ряд переговоров с коллегами из стран Азии и Ближнего Востока. С главой внешнеполитического ведомства Бангладеш договорились активизировать межправительственные механизмы. С венесуэльской стороной обсуждались новые инициативы в энергетике и гуманитарной сфере, а также защита международного права от односторонних санкций. С представителями Уганды сделан акцент на запуск сборочного производства белорусской техники и продовольственную безопасность. С Сербией стороны договорились активизировать сотрудничество в промышленности, транспорте и фармацевтике. С Мьянмой обсуждались визиты на высшем уровне и участие в Минской конференции по евразийской безопасности, а также проекты в образовании и машиностроении.