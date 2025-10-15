3.71 BYN
Рыженков был избран вице-председателем в состав Бюро Движения неприсоединения
На открытии 19-й министерской встречи Движения неприсоединения в Кампале глава МИД Беларуси был единогласно избран вице-председателем Бюро организации от европейской группы.
На полях форума Максим Рыженков провел ряд переговоров с коллегами из стран Азии и Ближнего Востока. С главой внешнеполитического ведомства Бангладеш договорились активизировать межправительственные механизмы. С венесуэльской стороной обсуждались новые инициативы в энергетике и гуманитарной сфере, а также защита международного права от односторонних санкций. С представителями Уганды сделан акцент на запуск сборочного производства белорусской техники и продовольственную безопасность. С Сербией стороны договорились активизировать сотрудничество в промышленности, транспорте и фармацевтике. С Мьянмой обсуждались визиты на высшем уровне и участие в Минской конференции по евразийской безопасности, а также проекты в образовании и машиностроении.
Также состоялись краткие встречи с представителями Алжира, Кубы, Азербайджана и Палестины.