Рыженков: Если Запад не встроится в архитектуру формирующегося мира, то его ждет поражение

У министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова была насыщенная неделя с 22 по 29 сентября в Нью-Йорке, где прошла Генассамблея ООН. Глава МИД Беларуси участвовал в тематических сессиях, состоялись также двусторонние встречи и возможность следить за выступлениями других глав делегаций.

Разобщен ли сегодня мир, имеются ли у стран-членов ООН единые цели или пути к их достижению кардинально различаются? Ответ на этот вопрос дал в "Актуальном интервью" Максим Рыженков.

"Если послушать теорию, то вроде как все говорят об одном и том же. Как говорит один мой хороший знакомый, я за все хорошее против всего плохого, но на самом деле, когда начинаешь рыться в деталях, то совершенно все по-разному", - сказал министр.

В качестве примера Максим Рыженков привел выступление коллеги из Венгрии, министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, который является национально ориентированным и прагматичным политиком. Он заявил, что самой главной тенденцией, (с которой согласен белорусский миниcтр. - прим. news.by) является возврат к дву- или многополярному миру, но не в смысле многополярного, а опять к разделению на Запад - Восток. "Западные страны не хотят отходить от своего доминирования и диктата, который на протяжении последнего времени был главным инструментом реализации политики. Но новые страны Глобального Юга (а это еще больше, чем юг, ведь Беларусь и Россия в него не входят), хотят немного другого", - подчеркнул глава МИД Беларуси.

Максим Рыженков четко обозначил, что большинство стран желает уважения своего народа, прав, интересов, традиций, ценностей, пути, который выбран и поддержан людьми, уважения тех лидеров, которых выбрал народ и уважения их на международной арене.

Однако эти постулаты Хартии ООН на Западе почему-то не хотят воспринимать. Это касается и равенства народов, уважения пути развития.

Если страны видят какой-то знаменатель впереди, то цели их достижения совершенно разные.

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков рассказал, что недавно прочитал книгу здесь о том, как европейцы "открывали" для себя Африку на протяжении тысячелетий. К слову, Африка была на определенных этапах даже более развита, чем Европа, и была уже известна китайцам, арабам и индусам.

"Наткнулся на высказывание одного немецкого путешественника, телекоммерсанта, который шел туда для того, чтобы за ним потом пришел немецкий империализм и получил там какие-то колонии. Идея была такова: страны, даже располагая ресурсами, по задумке, должны были полностью полагаться на европейцев и отдать все ресурсы, потому что в силу своего невысокого уровня развития и непонимания, они якобы не смогут правильно распоряжаться своими богатствами (а они обязаны служить цивилизованному миру), поэтому европейцы вправе прийти, забрать все, что хотят. А если африканцы будут защищаться, то ради цивилизационного развития европейцы вправе их убить, если они не дадут завладеть ресурсами", - рассказал о прочитанном Максим Рыженков.

Сегодня, по его мнению, происходит фактически то же самое, но только другими способами. "Поэтому Запад такой, и если он сегодня не найдет возможность встроиться в архитектуру формирующегося мира, где присутствует усиление роли глобального большинства, то его ждет поражение", - резюмировал Максим Рыженков.

