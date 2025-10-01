3.65 BYN
Рыженков: Если Запад не встроится в архитектуру формирующегося мира, то его ждет поражение
У министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова была насыщенная неделя с 22 по 29 сентября в Нью-Йорке, где прошла Генассамблея ООН. Глава МИД Беларуси участвовал в тематических сессиях, состоялись также двусторонние встречи и возможность следить за выступлениями других глав делегаций.
Разобщен ли сегодня мир, имеются ли у стран-членов ООН единые цели или пути к их достижению кардинально различаются? Ответ на этот вопрос дал в "Актуальном интервью" Максим Рыженков.
"Если послушать теорию, то вроде как все говорят об одном и том же. Как говорит один мой хороший знакомый, я за все хорошее против всего плохого, но на самом деле, когда начинаешь рыться в деталях, то совершенно все по-разному", - сказал министр.
Максим Рыженков четко обозначил, что большинство стран желает уважения своего народа, прав, интересов, традиций, ценностей, пути, который выбран и поддержан людьми, уважения тех лидеров, которых выбрал народ и уважения их на международной арене.
Однако эти постулаты Хартии ООН на Западе почему-то не хотят воспринимать. Это касается и равенства народов, уважения пути развития.
Если страны видят какой-то знаменатель впереди, то цели их достижения совершенно разные.
Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков рассказал, что недавно прочитал книгу здесь о том, как европейцы "открывали" для себя Африку на протяжении тысячелетий. К слову, Африка была на определенных этапах даже более развита, чем Европа, и была уже известна китайцам, арабам и индусам.
"Наткнулся на высказывание одного немецкого путешественника, телекоммерсанта, который шел туда для того, чтобы за ним потом пришел немецкий империализм и получил там какие-то колонии. Идея была такова: страны, даже располагая ресурсами, по задумке, должны были полностью полагаться на европейцев и отдать все ресурсы, потому что в силу своего невысокого уровня развития и непонимания, они якобы не смогут правильно распоряжаться своими богатствами (а они обязаны служить цивилизованному миру), поэтому европейцы вправе прийти, забрать все, что хотят. А если африканцы будут защищаться, то ради цивилизационного развития европейцы вправе их убить, если они не дадут завладеть ресурсами", - рассказал о прочитанном Максим Рыженков.
Сегодня, по его мнению, происходит фактически то же самое, но только другими способами. "Поэтому Запад такой, и если он сегодня не найдет возможность встроиться в архитектуру формирующегося мира, где присутствует усиление роли глобального большинства, то его ждет поражение", - резюмировал Максим Рыженков.