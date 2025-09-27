Рыженков: Глобальное Большинство вместе с единомышленниками строит новый мир

ГА ООН, Максим Рыженков. Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4ff6fb5-4f03-468f-a522-4a9c6e91e19d/conversions/abd44c5f-451d-4a39-9dfe-aed000de058a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4ff6fb5-4f03-468f-a522-4a9c6e91e19d/conversions/abd44c5f-451d-4a39-9dfe-aed000de058a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4ff6fb5-4f03-468f-a522-4a9c6e91e19d/conversions/abd44c5f-451d-4a39-9dfe-aed000de058a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4ff6fb5-4f03-468f-a522-4a9c6e91e19d/conversions/abd44c5f-451d-4a39-9dfe-aed000de058a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Запад должен быть лидером в процессе перемен, а не источником угроз и потерь. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил во время выступления на пленарном заседании 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает БЕЛТА.

Оценивая ситуацию в мире, глава МИД заявил, что сегодня как никогда актуальны слова великого итальянского мыслителя прошлого века Антонио Грамши, который писал из фашистских застенков: "Старый мир умирает, а новый борется за свое рождение".