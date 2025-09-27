3.64 BYN
3.04 BYN
3.57 BYN
Рыженков: Глобальное Большинство вместе с единомышленниками строит новый мир
Запад должен быть лидером в процессе перемен, а не источником угроз и потерь. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил во время выступления на пленарном заседании 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает БЕЛТА.
Оценивая ситуацию в мире, глава МИД заявил, что сегодня как никогда актуальны слова великого итальянского мыслителя прошлого века Антонио Грамши, который писал из фашистских застенков: "Старый мир умирает, а новый борется за свое рождение".
"Действительно, парадоксально, что и сегодня новый мир рождается в муках, поскольку старый мир не желает спокойно уйти со сцены. И да, не мы разрушаем старый мир. В этом хорошо преуспевает сам Запад. Но именно мы - Глобальное Большинство - строим новый! Особо отмечу - вместе. Вместе с нашими единомышленниками", - подчеркнул Максим Рыженков.-