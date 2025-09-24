Рыженков: Лишь совместными усилиями можно справиться с глобальными вызовами

Только совместными усилиями и через формирование "сообщества единой судьбы человечества" можно справиться с глобальными вызовами и заложить основы справедливого многополярного мира. Об этом заявил глава МИД Беларуси Максим Рыженков на мероприятии высокого уровня по вопросам Инициативы глобального развития.

Оно было организовано китайской стороной в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Максим Рыженков особо акцентировал схожесть подходов Минска и Пекина по всем ключевым вопросам современной геополитики и мировой стратегии. Министр иностранных дел также провел ряд важных встреч на полях Генассамблеи. Состоялись переговоры с главами МИД Омана, Мозамбика и Эфиопии, где обсуждались перспективы сотрудничества. Состоялись краткие беседы Максима Рыженкова с министрами внешнеполитических ведомств Анголы, Индонезии, Казахстана и Зимбабве.