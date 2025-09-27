Рыженков назвал четыре проблемы ООН, которые необходимо исправлять

ГА ООН, Максим Рыженков news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/131bc491-a529-48e7-ac25-f596241079f1/conversions/79b5be82-a27b-402b-8b24-e2d46b313b88-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/131bc491-a529-48e7-ac25-f596241079f1/conversions/79b5be82-a27b-402b-8b24-e2d46b313b88-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/131bc491-a529-48e7-ac25-f596241079f1/conversions/79b5be82-a27b-402b-8b24-e2d46b313b88-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/131bc491-a529-48e7-ac25-f596241079f1/conversions/79b5be82-a27b-402b-8b24-e2d46b313b88-xl-___webp_1920.webp 1920w

ООН остается центральным элементом международной жизни, однако ее принцип универсальности серьезно подорван. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил во время выступления на пленарном заседании 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает БЕЛТА.

В этом году Организация Объединенных Наций празднует свое 80-летие. ООН создали победители кровавой войны, в первых рядах основателей была и Беларусь, где был убит, замучен или сожжен каждый третий.

"И на протяжении всех этих лет белорусская делегация была одним из самых надежных сторонников укрепления основ организации, инициируя самые смелые миролюбивые, выстраданные историей инициативы. Поэтому имеем право прямо говорить о том, с чем наша организация пришла к своему юбилею", - заявил Максим Рыженков.

В своем выступлении он отметил несколько ключевых моментов. Во-первых, подчеркнул министр, неоспоримо, что ООН остается центральным элементом международной жизни. Это стало возможным в силу ее безусловной легитимности, универсального членства и всеобъемлющей повестки. "Однако мы наблюдаем, что принцип универсальности серьезно подорван, особенно в последнее десятилетие. Теми, кто настойчиво пытается превратить ООН в инструмент для реализации своих интересов. Причем вопреки устремлениям всего человечества", - обратил внимание белорусский дипломат.

"Во-вторых, действительно, ООН удерживает планету от новой мировой войны. Ее ключевой механизм - Совет Безопасности - позволяет великим державам обсуждать вопросы войны и мира за столом, а не на поле боя. Однако, к сожалению, этот орган задействуется все меньше и меньше. Его влияние на мировые дела уже не то. И, скажем прямо, ООН оказалась неспособна предотвратить многие кровавые региональные конфликты современности. И чем дальше - тем больше", - констатировал глава МИД.

В-третьих, отметил он, под эгидой ООН создана огромная сеть международных структур и разработано множество правовых документов. Эта инфраструктура вроде как дает возможность осуществлять эффективное взаимодействие по всему спектру направлений человеческой деятельности. "Но если приглядеться, лишь некоторые из ооновских структур остаются действительно рабочими. Реально выполняют свои задачи. Почему же так происходит? Это очевидно. Организация должна идти в ногу со временем. Это вызывает необходимость реформы, и прежде всего Совета Безопасности ООН. Я говорю в том числе о расширении категории постоянных членов за счет развивающихся стран Африки, Латинской Америки и Азии", - пояснил дипломат.

Максим Рыженков обратил внимание, что за восемь десятилетий членский состав организации увеличился в разы и многие государства, которых при образовании ООН даже не было на карте мира, хотят, чтобы их мнение и голос учитывались.

"И они имеют на это право, так как сегодня являются важными политическими и экономическими субъектами. Они справедливо ожидают, что ООН будет работать в интересах всех ее членов и на укрепление сотрудничества между ними, а не быть инструментом манипуляций со стороны отдельных стран. В том числе и для сведения счетов с другими государствами", - заявил министр.

Четвертая проблема в том, что ООН сильно заинструментализирована. И действия Соединенных Штатов Америки по снижению поддержки ООН - очень неприятный звоночек, заметил Максим Рыженков.