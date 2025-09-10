3.66 BYN
3.06 BYN
3.60 BYN
Рыженков прокомментировал закрытие Польшей границы с Беларусью
Автор:Редакция news.by
Глава министерства иностранных дел Беларуси Максим Рыженков дал комментарий журналистам относительно ситуации закрытия Польше границы с Беларусью, пишет БЕЛТА.
Он заявил, что этот шаг - антинародный, направленный против простых людей, которые планировали свои поездки.
По его словам, это также проявление нечестной конкуренции. И поляки наказали этим себя и своих партнеров. К тому же, это решение очевидно скажется на имидже Польши в Беларуси, естественно, не в позитивном ключе.