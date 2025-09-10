Рыженков прокомментировал закрытие Польшей границы с Беларусью

Он заявил, что этот шаг - антинародный, направленный против простых людей, которые планировали свои поездки.

По его словам, это также проявление нечестной конкуренции. И поляки наказали этим себя и своих партнеров. К тому же, это решение очевидно скажется на имидже Польши в Беларуси, естественно, не в позитивном ключе.