Рыженков рассказал, какие вопросы будут подниматься на саммите СНГ в Душанбе

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Таджикистан. В Душанбе Первый примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. Борт номер один главы государства приземлился в столице азиатской республики. Встречал Президента премьер-министр Кохир Расулзада.

На рассмотрение глав государств Содружества будет вынесено порядка двух десятков вопросов. Накануне предстоящего в следующем году 35-летия организации планируется рассмотреть ряд инициатив по укреплению ее международного позиционирования. В частности, о создании формата "СНГ плюс" и предоставлении ШОС статуса наблюдателя при СНГ.





В повестке дня заседания тематика энергетической безопасности, сотрудничества в военной сфере, в области пограничной безопасности и борьбы с транснациональной преступностью. Один из наиболее значимых для Беларуси пунктов в повестке саммита - заявление глав государств СНГ в связи с предстоящим 40-летием катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Также будут обсуждены скоординированные действия стран Содружества при рассмотрении данной темы на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Отметим, что сегодня же Душанбе принимает и заседание министров иностранных дел СНГ.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/60a2f5c1-50de-486f-960a-d86732362a76/conversions/5b500ebd-51e5-4d8b-8418-d3b03451df40-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/60a2f5c1-50de-486f-960a-d86732362a76/conversions/5b500ebd-51e5-4d8b-8418-d3b03451df40-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/60a2f5c1-50de-486f-960a-d86732362a76/conversions/5b500ebd-51e5-4d8b-8418-d3b03451df40-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/60a2f5c1-50de-486f-960a-d86732362a76/conversions/5b500ebd-51e5-4d8b-8418-d3b03451df40-xl-___webp_1920.webp 1920w

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси: "Предстоящий саммит имеет значение не только как переговорная площадка единомышленников, тех, кто возглавляет страны СНГ, в схожих условиях строит свою независимость и поэтому выстраивает сотрудничество в рамках этой международной организации по целому комплексу направлений".

Министр обратил внимание, что Содружество было основано почти 35 лет назад и за это время СНГ приобрело черты серьезной международной организации. Тем не менее организация не останавливается в своем развитии, чему есть целый ряд подтверждений. В частности, на предстоящем саммите будут подниматься вопросы о расширении возможностей для новых участников, о статусе других государств при СНГ.

"Дальше будут решения по более серьезному международному позиционированию СНГ. Будут обсуждаться вопросы сотрудничества с другими региональными организациями, придания статуса наблюдателя Шанхайской организации сотрудничества", - подчеркнул Максим Рыженков.