Рыженков рассказал о перспективах развития белорусско-ливанских отношений

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9 января жители Ливана избрали на пост президента страны главнокомандующего армией Джозефа Ауна. Также за день до этого, 8 февраля, было объявлено о формировании нового правительства, однако обстановка в регионе остается очень сложной.

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, принимая во внимания всю сложность ситуации в стране Ближнего Востока, в "Актуальном интервью" рассказал о предоставленной помощи Ливану со стороны Беларуси.

Ливан является нашим хорошим и долговременным партнером. И, конечно, в этих условиях мы не можем бросить свои отношения с ним и ждать, когда здесь все нормализуется. Максим Рыженков

"Поэтому, в качестве гуманитарной помощи со стороны Президента Беларуси, как знак подкрепления дружбы между странами, мы привезли 100 т сухого молока, 10 автомобилей скорой помощи. Это то, что мы сегодня вкладываем в понятие нашей поддержки дружественному ливанскому народу, когда они в этом наиболее остро нуждаются", - заметил глава МИД.

Министр также объяснил, в каких направлениях и как будут развиваться отношения между двумя странами-партнерами: "Мы готовы, опираясь на эту дружбу, на признательство за долгие годы этой дружбы, двигаться дальше. И в экономической плоскости, и в гуманитарной плоскости".

Среди наиболее перспективных направлений сотрудничества Максим Рыженков выделил поставку в Ливан продовольствия различных категорий, техники, а также продукции строительной отрасли для обеспечения восстановительных работ инфраструктуры и сельскохозяйственной отрасли страны.

Беларусь же заинтересована в использовании ливанских портов на средиземноморском побережье, чтобы поставлять белорусские товары через Ливан в Ирак, Саудовскую Аравию, Иорданию.

"Мы не ожидаем очень быстрой реализации всего того, о чем договорились, но мы надеемся, что в ближайшее время свою работу продолжит комитет по двустороннему экономическому сотрудничеству", - обозначил Максим Рыженков.