Рыженков рассказал, почему Беларусь укрепляет отношения со странами Азии и Африки

Новое многополярное мироустройство - уже реальность. И решающую роль в этом процессе играет глобальное большинство, к которому относится и Беларусь. Если Запад это не признает и не встроится в эту архитектуру, его ждет поражение.

Министр иностранных дел Максим Рыженков прокомментировал "Первому информационному" итоги визита в Нью-Йорк. Удалось не только донести позицию Беларуси с трибуны ООН, но и провести важные переговоры с партнерами. Главное требование неизменно - практический результат.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Как вы знаете, это четкое поручение Президента - идти сегодня в Азию и Африку, цепляться за любые возможности по продвижению белорусских товаров и инвестпроектов, по реализации совместных инициатив в области создания продукта, либо его продвижения на другие рынки. Этим и обуславливается то, что большинство моих встреч были встречи с коллегами стран Африки и Азии. Обсуждались конкретные параметры визита Президента в ряд стран. Мы полностью отработали большой комплекс с несколькими странами в отношении визитов главы государства. Это реализация вот таких проектов не только по ставкам нашей техники, а по содействию отдельным странам в механизации сельского хозяйства, речь идет об Африке прежде всего. Это Тога, Гана, Ботсвана и Эфиопия, где такие проекты уже на финальной стадии реализации".

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/36bf002e-de84-4779-96b6-aad71ce38022/conversions/496a9cf6-9593-4dfb-ae70-1f5678aa6358-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/36bf002e-de84-4779-96b6-aad71ce38022/conversions/496a9cf6-9593-4dfb-ae70-1f5678aa6358-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/36bf002e-de84-4779-96b6-aad71ce38022/conversions/496a9cf6-9593-4dfb-ae70-1f5678aa6358-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/36bf002e-de84-4779-96b6-aad71ce38022/conversions/496a9cf6-9593-4dfb-ae70-1f5678aa6358-xl-___webp_1920.webp 1920w