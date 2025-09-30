3.64 BYN
Рыженков рассказал, почему Беларусь укрепляет отношения со странами Азии и Африки
Новое многополярное мироустройство - уже реальность. И решающую роль в этом процессе играет глобальное большинство, к которому относится и Беларусь. Если Запад это не признает и не встроится в эту архитектуру, его ждет поражение.
Министр иностранных дел Максим Рыженков прокомментировал "Первому информационному" итоги визита в Нью-Йорк. Удалось не только донести позицию Беларуси с трибуны ООН, но и провести важные переговоры с партнерами. Главное требование неизменно - практический результат.
Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
"Как вы знаете, это четкое поручение Президента - идти сегодня в Азию и Африку, цепляться за любые возможности по продвижению белорусских товаров и инвестпроектов, по реализации совместных инициатив в области создания продукта, либо его продвижения на другие рынки. Этим и обуславливается то, что большинство моих встреч были встречи с коллегами стран Африки и Азии. Обсуждались конкретные параметры визита Президента в ряд стран. Мы полностью отработали большой комплекс с несколькими странами в отношении визитов главы государства. Это реализация вот таких проектов не только по ставкам нашей техники, а по содействию отдельным странам в механизации сельского хозяйства, речь идет об Африке прежде всего. Это Тога, Гана, Ботсвана и Эфиопия, где такие проекты уже на финальной стадии реализации".
Почему Запад продолжает политику неоколониализма, строит новую Берлинскую стену, отгораживаясь от Востока, а в ООН на это смотрят сквозь пальцы. Кто сильнее на этой геополитической баскетбольной площадке: Запад или глобальное большинство? Как сделать так, чтобы Организация Объединенных Наций стала местом принятия решений, а не декларации резолюций? Об этом смотрите в программе "Актуальное интервью" министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова.