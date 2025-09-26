Рыженков: Трагедия в Палестине может иметь необратимые последствия

"Всего через несколько лет после Второй мировой войны организация своевременно приняла обоснованные решения о создании арабского и еврейского государств на территории Палестины и их мирном сосуществовании. К сожалению, в то время эти ценные решения не были успешно реализованы. Каков результат? Почти 80 лет мы обсуждаем палестинский вопрос. Но проблема лишь усугубляется, - отметил Максим Рыженков. - Мы подошли к трагической ситуации, когда палестинцы вынуждены покидать свои дома на родной земле. Эта трагедия может иметь необратимые последствия. Мы не должны молчать".