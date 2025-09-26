3.64 BYN
Рыженков: Трагедия в Палестине может иметь необратимые последствия
Трагедия в Палестине может иметь необратимые последствия. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил 26 сентября в Нью-Йорке на министерской встрече Группы друзей в защиту Устава ООН, пишет БЕЛТА.
"Всего через несколько лет после Второй мировой войны организация своевременно приняла обоснованные решения о создании арабского и еврейского государств на территории Палестины и их мирном сосуществовании. К сожалению, в то время эти ценные решения не были успешно реализованы. Каков результат? Почти 80 лет мы обсуждаем палестинский вопрос. Но проблема лишь усугубляется, - отметил Максим Рыженков. - Мы подошли к трагической ситуации, когда палестинцы вынуждены покидать свои дома на родной земле. Эта трагедия может иметь необратимые последствия. Мы не должны молчать".
В связи с этим, заявил министр, Беларусь поддержала решение о возобновлении Международной конференции высокого уровня по мирному урегулированию палестинского вопроса и реализации решения о двух государствах для двух народов.
"Мы едины в своей солидарности с палестинским народом и считаем необходимым, чтобы мировое сообщество поддержало нашу общую принципиальную позицию, направленную на предоставление Палестине статуса полноценного государства - члена ООН. И 80-летие организации - самое подходящее для этого время", - подчеркнул глава МИД.