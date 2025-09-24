Рыженков: Запад эгоистично манипулирует зеленой повесткой

Беларусь намерена добиться еще большего прогресса в сокращении выбросов парниковых газов. Это заявил наш глава МИД в Нью-Йорке, выступая на мероприятии высокого уровня.

Министр отметил, что на сегодняшний день для Беларуси не так критичны последствия изменения климата, как для многих иных стран. В то же время республика разделяет общую обеспокоенность этим феноменом.

"Мы в полной мере выполняем обязательства по сокращению выбросов парниковых газов, взятые в рамках Парижского соглашения. Мы уже снизили выбросы более чем на 40 % по сравнению с 1990 годом и планируем больше. Мы стратегически подходим к решению проблемы изменения климата, эффективно развивая зеленую и атомную энергетику. Кстати, напомню, какой огромный политический шум начался вокруг Беларуси, когда мы строили нашу АЭС. Сегодня уже очевидно, что за этим стоял протекционизм международных корпораций и интересы некоторых стран ЕС", - заявил Максим Рыженков.

При этом, заявил министр, Беларусь, как и многие другие страны, находится в ситуации затруднительного доступа к технологиям из-за введенных Западом экономических ограничительных мер и барьеров в международной торговле. "Если бы не это - наш вклад в зеленую повестку был бы еще значительнее!" - заявил белорусский дипломат.

"Именно страны Запада несут историческую ответственность за феномен изменения климата своей вековой политикой грабежа природных ресурсов и экстенсивного развития промышленности. Сегодня именно они лицемерно манипулируют зеленой повесткой в угоду своим интересам и заставляют всех подстраиваться под придуманные ими правила", - подчеркнул Максим Рыженков.

"Необходимо прекратить лицемерить и политизировать тему изменения климата, покончив с незаконными односторонними санкциями и наладив передачу технологий нуждающимся странам. Справедливость и равноправие, как правильно отметил председатель КНР Си Цзиньпин. И только совместные усилия - через национальные действия и международное сотрудничество", - призвал глава внешнеполитического ведомства.