Польша продолжает политику эскалации в отношениях с Беларусью, несмотря на экономические и социальные последствия для обеих сторон. Об этом рассказала Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований, комментируя последние события на белорусско-польской границе и действия Варшавы.

После решения Польши закрыть границу с Беларусью на белорусской территории осталось около 1,5 тыс. польских грузовиков. Белорусские власти продлили срок их пребывания, так как единственный доступный маршрут для возвращения проходит через белорусско-польский пункт пропуска.

Однако Варшава официально не намерена возобновлять работу границы, ссылаясь на соображения национальной безопасности и учения "Запад-2025".

"Учения - это лишь повод, - поделилась мнением Ольга Лазоркина. - Причины лежат намного глубже".

По ее мнению, Польша использует ситуацию для усиления напряженности, хотя это решение наносит ущерб не только двусторонним отношениям, но и транзиту товаров из Китая в Евросоюз.

Закрытие границы по сути перекрывает важную экономическую артерию, что сказывается на бизнесе и государственном бюджете самой Польши. "Поляки говорят, что их экономика выдержит все. На самом деле нет", - подчеркнула аналитик.

Внутриполитическая ситуация в Польше также добавляет неопределенности. Активность президента Кароля Навроцкого, его зарубежные визиты и заявления, а также напряженные отношения с премьер-министром Дональдом Туском создают атмосферу неразберихи. На фоне этого Туск говорит о росте "пророссийских настроений" в стране, что, по мнению Ольги Лазоркиной, является некорректной формулировкой.

"Слово "пророссийский" вообще не стоит использовать в отношении ни одной из европейских стран. Мы говорим о бизнесе и здравых политических силах, которые в Польше, несомненно, есть", - отметила эксперт.

Кроме того, Польша вновь актуализировала планы по размещению ядерного оружия, о чем было заявлено во время визита во Францию, а также продолжает обсуждать репарации от Германии.

По словам Ольги Лазоркиной, страны Балтии в отличие от Польши не видят угрозы в белорусско-российских учениях "Запад-2025": "Они наперебой заявляют, что эти учения не несут им никакой угрозы. Это выглядит по меньшей мере странно, как будто противоречит позиции Польши".

Закрытие границы также вызывает вопросы о согласовании Польшей своих действий с Евросоюзом. "Поляки заявили, что их национальное право в приоритете", - подчеркнула аналитик. Закрытие транзитного коридора затрагивает интересы не только Польши и Беларуси, но и всего Евросоюза, зависящего от поставок из Китая.

В отличие от Польши Беларусь демонстрирует готовность к диалогу и деэскалации. Ольга Лазоркина подчеркивает, что белорусская сторона остается открытой, продлевая безвизовый режим и проявляя гибкость в отношении людей и бизнеса.

"Вопрос не в том, что мы всегда открыты, а в том, что кто-то должен поставить преграду, кто-то должен переступить через себя. Мы это сделали", - заявила аналитик.