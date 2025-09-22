Сергеенко: Беларусь внимательно изучает опыт Компартии Китая

Практическую реализацию сегодняшних договоренностей Китая и Беларуси обсудили в Доме правительства. В зале международных встреч в Палате представителей собрались и лидеры 4 политических партий Беларуси. Это еще одно актуальное направление для сотрудничества.

Беларусь внимательно изучает опыт Компартии Китая, подчеркнул спикер Игорь Сергеенко. Важным звеном двустороннего взаимодействия остается и межпарламентский диалог. Законодательные органы двух стран поддерживают постоянные контакты.

"Отдельно хотел бы отметить высокий уровень межпарламентского взаимодействия. В июне 2025 года в Минске прошло второе заседание Комитета высокого уровня по сотрудничеству между законодательными органами наших стран, что подтверждает стратегический уровень наших связей. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам госуправления, молодежной политики. Достигнута договоренность продолжить расширение взаимодействия в экономике, а также координировать наши позиции на международной арене", - подчеркнул председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко.