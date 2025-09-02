Сергеенко: За 30 лет дипломатических отношений Беларусь и Вьетнам достигли успехов в сотрудничестве

Председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко газете "Нянзан" заявил, что сотрудничество Беларуси и Вьетнама вышло на новый качественный уровень, пишет БЕЛТА.

"За более чем 30 лет дипломатических отношений Беларусь и Вьетнам достигли больших успехов в развитии двусторонних связей. Вьетнам - наш надежный друг и стратегический партнер в Юго-Восточной Азии. Это соответствует выбранному нами курсу - совместно и последовательно развивать взаимовыгодное сотрудничество на благо народов двух стран. Итогом визита в Минск генерального секретаря ЦК КПВ То Лама в мае 2025 года стало подписание совместного заявления об установлении стратегического партнерства между нашими странами. Благодаря этому вьетнамско-белорусское сотрудничество вышло на новый качественный уровень. Можно с уверенностью сказать, что это подписание стало новой вехой в истории отношений двух стран", - сказал Игорь Сергеенко.

По его словам, отмечается все более тесное сотрудничество в таких областях, как оборона, безопасность, наука, технологии, торговля, инвестиции, образование, подготовка кадров, культура, спорт.

"В числе приоритетных направлений взаимодействия следует отметить наращивание деловых связей, чему способствует использование возможностей соглашения между ЕАЭС и Вьетнамом о свободной торговле. Насколько я знаю, карьерные самосвалы БЕЛАЗ пользуются большой популярностью в вашей стране. Беларусь готова поставлять эту тяжелую горнодобывающую технику для горнодобывающей промышленности Вьетнама, - отметил спикер. - Мы также работаем над проектами сборочного производства тракторов BELARUS и техники МАЗ во Вьетнаме. Пилотную партию тракторов планируется собрать в этом или следующем году. 3 сентября в Хошимине состоится подписание лицензионного соглашения между Минским тракторным заводом и компанией "Нью Атлантик Интернешнл Трейдинг" по созданию совместного предприятия".

Принято также решение активизировать взаимодействие в научно-технической сфере и провести в 2025 году очередное заседание совместной белорусско-вьетнамской комиссии по научно-техническому сотрудничеству.

"Есть заметный прогресс в укреплении двусторонних гуманитарных связей. С 30 января 2025 года между нашими странами действует безвизовый режим, с октября открывается прямое авиасообщение. 12 октября авиакомпания "Белавиа" запустит первый чартерный рейс во Вьетнам на остров Фукуок. Уверен, что наши отношения будут только улучшаться, а достигнутые договоренности неукоснительно выполняться", - подчеркнул председатель Палаты представителей.

Белорусско-вьетнамское межпарламентское сотрудничество характеризуется высокой динамикой контактов, отметил спикер.

"Регулярность встреч на уровне руководства парламентов свидетельствует о взаимной заинтересованности сторон в активизации взаимодействия. Подчеркну, что нынешняя встреча является уже третьей по счету за прошедший год. Основными направлениями нашей работы являются обмен опытом в сфере законотворчества, продвижение совместных инициатив, развитие региональных связей, подключение механизмов народной дипломатии в интересах реализации принятых решений. Говоря о возможных направлениях дальнейшего развития отношений между нашими законодательными органами, я бы отметил подготовку к подписанию обновленного соглашения о сотрудничестве, благодаря чему наши связи приобретут более системную основу и наполнятся новым содержанием. Следующим шагом будет разработка программы развития сотрудничества на 2026-2028 годы с целью практической реализации подписанного соглашения, - дополнил Игорь Сергеенко. - В целом принципиальная линия парламентской дипломатии состоит в том, чтобы укреплять человеческие, гуманитарные связи, сохранять и развивать добрые традиции белорусско-вьетнамской дружбы".

"Беларусь и Вьетнам следуют в русле поступательного развития и не терпят вмешательства в свои внутренние дела. Между нами отсутствуют политические разногласия и препятствия для расширения разнопланового сотрудничества. В нынешних условиях экономического и информационного давления на суверенные и независимые государства, проводящие самостоятельную политику в интересах своих граждан, как никогда важны доверие и взаимопонимание между проверенными временем друзьями и партнерами, к числу которых, несомненно, относятся Беларусь и Вьетнам. Особое внимание мы уделяем вопросам взаимопомощи и солидарности на международных площадках, в первую очередь на полях Межпарламентской ассамблеи Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и Межпарламентского союза. Регулярно проходят встречи в рамках заседаний этих организаций, сверяются позиции наших стран, оказывается всесторонняя поддержка выдвигаемым инициативам", - сказал председатель Палаты представителей.

"Рассчитываем, что нынешний визит, проведенные встречи и переговоры придадут дополнительный импульс развитию двусторонних отношений стратегического партнерства Беларуси и Вьетнама, внесут дополнительный вклад в укрепление дружбы, доверия и взаимопонимания между нашими странами", - констатировал спикер.

Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Сергеенко по поручению Президента прибыл с визитом в Социалистическую Республику Вьетнам для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Августовской революции и Дня Независимости.