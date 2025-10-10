Смотреть онлайнПрограмма ТВ
"СНГ плюс", военное сотрудничество: лидеры стран СНГ по итогам саммита подписали пакет документов

Лидеры стран СНГ по итогам саммита Содружества в Душанбе подписали пакет документов, сообщает БЕЛТА.

Главы государств Содружества подписали решения об учреждении нового формата - "СНГ плюс" - и наделении ШОС статусом наблюдателя при СНГ.

Кроме того, на саммите утверждены Концепция военного сотрудничества государств СНГ до 2030 года, программа сотрудничества государств Содружества в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2026-2030 годы, программа сотрудничества в сфере противодействия терроризму и экстремизму и ряд других документов.

