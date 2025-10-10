"СНГ плюс", военное сотрудничество: лидеры стран СНГ по итогам саммита подписали пакет документов

Кроме того, на саммите утверждены Концепция военного сотрудничества государств СНГ до 2030 года, программа сотрудничества государств Содружества в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2026-2030 годы, программа сотрудничества в сфере противодействия терроризму и экстремизму и ряд других документов.