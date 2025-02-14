Состоялась встреча мэра Минска Владимира Кухарева с руководством Московской городской думы

Об этом 14 февраля было заявлено в Мингорисполкоме, где состоялась встреча мэра Владимира Кухарева с руководством Московской городской думы. Среди актуальных тем - проекты российского Технополиса и Минского городского технопарка. Белорусов заинтересовал опыт москвичей по ограничению передвижения на улицах на самокатах и другом двухколесном транспорте. Большое внимание уделили и совместным проектам в контексте 80-летия Великой Победы, которое отмечается в этом году.