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Состоялась встреча мэра Минска Владимира Кухарева с руководством Московской городской думы
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12025-02-14T15:12:00.000000Z00
Об этом 14 февраля было заявлено в Мингорисполкоме, где состоялась встреча мэра Владимира Кухарева с руководством Московской городской думы. Среди актуальных тем - проекты российского Технополиса и Минского городского технопарка. Белорусов заинтересовал опыт москвичей по ограничению передвижения на улицах на самокатах и другом двухколесном транспорте. Большое внимание уделили и совместным проектам в контексте 80-летия Великой Победы, которое отмечается в этом году.
Как стало известно, в сентябре в российской столице пройдут Дни Минска.