3.63 BYN
3.10 BYN
3.62 BYN
Совбез ООН: Беларусь считает инцидент с БПЛА провокацией
В Нью-Йорке состоялось внеочередное заседание Совета Безопасности ООН, посвященное инциденту с дронами, имевшему место в ночь на 10 сентября.
Напомним, что тогда на территорию Польши со стороны Украины прибыло 19 беспилотных летательных аппаратов: Варшава немедленно обвинила в этом Россию.
Официальная Москва категорически отвергает такие претензии. Беларусь также отмечает конфронтационный характер политики Польши, особенно ярко проявившийся в связи с последними событиями.
Артем Тозик, временный поверенный в делах Беларуси при Организации Объединенных Наций: "Сожалеем, что в своем запросе на проведение встречи Совета Безопасности ООН Польша обвинила Беларусь в эскалации ситуации и пренебрежении международным правом. Отвергаем любые претензии в наш адрес в связи с имевшими место случаями нарушения воздушного пространства Польши беспилотными летательными аппаратами в ночь на 10 сентября. Особенно безосновательно эти обвинения звучат на фоне того обстоятельства, что Республика Беларусь первая и, возможно, единственная, кто проинформировал польскую сторону о приближении беспилотников".
Только 46 из почти 200 членов ООН поддержали совместное заявление, в котором Россию обвинили в причастности к инциденту с БПЛА в Польше. Вполне ожидаемо, что в числе стран, настроенных на конфронтацию, состоят Бельгия, Великобритания, Германия, Италия, Испания, США, Украина и Франция.
Между тем в Польше так до сих пор и не опубликованы данные, собранные местными военными и дающие исчерпывающую картину случившегося. Незадолго до рассмотрения польского вопроса ООН обратилась к ближневосточной проблематике.
Генассамблея этой международной организации поддержала так называемую Нью-Йоркскую декларацию, которая предполагает создание Палестинского государства в границах 1967 года. За выступили 142 страны, против - лишь 10, в числе которых Израиль, Соединенные Штаты и некоторые их союзники.