Совбез ООН: Беларусь считает инцидент с БПЛА провокацией

В Нью-Йорке состоялось внеочередное заседание Совета Безопасности ООН, посвященное инциденту с дронами, имевшему место в ночь на 10 сентября.



Напомним, что тогда на территорию Польши со стороны Украины прибыло 19 беспилотных летательных аппаратов: Варшава немедленно обвинила в этом Россию.



Официальная Москва категорически отвергает такие претензии. Беларусь также отмечает конфронтационный характер политики Польши, особенно ярко проявившийся в связи с последними событиями.

Артем Тозик, временный поверенный в делах Беларуси при Организации Объединенных Наций: "Сожалеем, что в своем запросе на проведение встречи Совета Безопасности ООН Польша обвинила Беларусь в эскалации ситуации и пренебрежении международным правом. Отвергаем любые претензии в наш адрес в связи с имевшими место случаями нарушения воздушного пространства Польши беспилотными летательными аппаратами в ночь на 10 сентября. Особенно безосновательно эти обвинения звучат на фоне того обстоятельства, что Республика Беларусь первая и, возможно, единственная, кто проинформировал польскую сторону о приближении беспилотников".