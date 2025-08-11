Текслер: Беларусь и Челябинская область активно взаимодействуют на уровне межрегионального формата

Фото: belta.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4bd55f01-aa5f-4eea-ad65-4f371d7b6d6e/conversions/8fab2c5a-9437-4d86-b57f-ed5b9daeea38-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4bd55f01-aa5f-4eea-ad65-4f371d7b6d6e/conversions/8fab2c5a-9437-4d86-b57f-ed5b9daeea38-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4bd55f01-aa5f-4eea-ad65-4f371d7b6d6e/conversions/8fab2c5a-9437-4d86-b57f-ed5b9daeea38-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4bd55f01-aa5f-4eea-ad65-4f371d7b6d6e/conversions/8fab2c5a-9437-4d86-b57f-ed5b9daeea38-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: belta.by

Челябинская область и Беларусь ведут активное взаимодействие в межрегиональном формате. Такое мнение выразил в ходе встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко губернатор Челябинской области Алексей Текслер, пишет БЕЛТА.

Алексей Текслер поблагодарил Александра Лукашенко за возможность личной встречи и радушный прием делегации Челябинской области. Губернатор отметил, что встречался с белорусским лидером в 2022 году, и эта встреча придала импульс сотрудничеству Беларуси и Челябинской области.

"Сегодня налажен прямой диалог как между органами власти, так и между бизнесом. Благодарю вас и ваших коллег за создание беспрецедентных условий и уровня взаимодействия по всем направлениям", - подчеркнул Алексей Текслер.