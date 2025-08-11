3.72 BYN
Текслер: Беларусь и Челябинская область активно взаимодействуют на уровне межрегионального формата
Челябинская область и Беларусь ведут активное взаимодействие в межрегиональном формате. Такое мнение выразил в ходе встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко губернатор Челябинской области Алексей Текслер, пишет БЕЛТА.
Алексей Текслер поблагодарил Александра Лукашенко за возможность личной встречи и радушный прием делегации Челябинской области. Губернатор отметил, что встречался с белорусским лидером в 2022 году, и эта встреча придала импульс сотрудничеству Беларуси и Челябинской области.
"Сегодня налажен прямой диалог как между органами власти, так и между бизнесом. Благодарю вас и ваших коллег за создание беспрецедентных условий и уровня взаимодействия по всем направлениям", - подчеркнул Алексей Текслер.
Губернатор обратил внимание, что в рамках традиционных рабочих групп ведется активное взаимодействие, в том числе и в межрегиональном формате. "Наш дорогой партнер - Гомельская область. Спасибо, что закрепили (этот регион Беларуси. - Прим. БЕЛТА) за нами. В мае мы приняли большую делегацию у себя в регионе. А в эти субботу и воскресенье я со своей командой побывал на Гомельщине", - добавил он.