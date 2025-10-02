На втором заседании совместного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил, что торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Мьянмы показывает значительный рост.

На встрече присутствовала министр инвестиций и внешнеэкономических отношений Мьянмы Ва Ва Маун. Она рассказала о создании дорожной карты сотрудничества между двумя странами. В числе конкретных направлений взаимодействия - сельское хозяйство, фармацевтика, производство удобрений.