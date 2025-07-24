Турчин и Мишустин обсудили укрепление технологического суверенитета в Союзном государстве

24 июля премьер-министр Беларуси Александр Турчин и председатель правительства России Михаил Мишустин обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений. Встреча премьер-министров состоялась на полях Международной экологической конференции в Горно-Алтайске.

В ходе переговоров были затронуты вопросы интенсивности контактов, укрепления технологического суверенитета Союзного государства, создания импортозамещающей продукции и ускорения темпов реализации общих проектов вопреки санкционному давлению.

Союзники поставили знак равенства между понятиями "белорусская" и "российская продукция". Партнеры подчеркивают, что на уровне правительств отлажена системная работа по выполнению решений, принятых лидерами двух стран.

"Очень важно, что мы уделяем приоритетное внимание развитию промышленной кооперации наших стран. Теперь мы взаимно признаем произведенные в Союзном государстве комплектующие компоненты и конечную продукцию", - отметил Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f50989d0-6d7d-4dd7-b6da-95301ff82434/conversions/78e20ed0-98ea-4e2c-824b-46a7f965902a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f50989d0-6d7d-4dd7-b6da-95301ff82434/conversions/78e20ed0-98ea-4e2c-824b-46a7f965902a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f50989d0-6d7d-4dd7-b6da-95301ff82434/conversions/78e20ed0-98ea-4e2c-824b-46a7f965902a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f50989d0-6d7d-4dd7-b6da-95301ff82434/conversions/78e20ed0-98ea-4e2c-824b-46a7f965902a-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Между нашими странами проходят множество контактов на разных уровнях: на днях главы государств встречались, я и Михаил Мишустин постоянно на связи, как и наши коллеги вице-премьеры. Интенсивность и плодотворность нашей работы меня удовлетворяет в полном объеме. Промышленная кооперация, сельское хозяйство - это общие темы, которые мы развиваем, благодаря чему двигаемся вперед. В ходе этой встречи мы, может быть, финализируем некоторые наши договоренности", - заявил Александр Турчин.

Александр Турчин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a90d2678-02e6-4b43-83a5-3538f1377801/conversions/b418d794-7e20-4168-bb0d-e374bfb9f047-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a90d2678-02e6-4b43-83a5-3538f1377801/conversions/b418d794-7e20-4168-bb0d-e374bfb9f047-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a90d2678-02e6-4b43-83a5-3538f1377801/conversions/b418d794-7e20-4168-bb0d-e374bfb9f047-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a90d2678-02e6-4b43-83a5-3538f1377801/conversions/b418d794-7e20-4168-bb0d-e374bfb9f047-xl-___webp_1920.webp 1920w

Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси:

"На повестке дня обсуждались вопросы финансирования нефтепереработки, привлечения финансирования в бюджет страны, активности взаимодействия по финансированию инвестиционных проектов, а также прямого финансирования. Конечно, эта конференция - возможность встретиться, обсудить вопросы и сверить позиции, потому что мы все время тесно работаем, не только на этой площадке. В нашей работе очно встретиться, подвести итоги и рассмотреть проекты документов - это очень хорошо и удобно".

Юрий Селиверстов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a3f989dc-2f95-4908-b4ce-c60ea6d62f3d/conversions/613c7da9-a9e0-46b5-93a1-52caaca4a84f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a3f989dc-2f95-4908-b4ce-c60ea6d62f3d/conversions/613c7da9-a9e0-46b5-93a1-52caaca4a84f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a3f989dc-2f95-4908-b4ce-c60ea6d62f3d/conversions/613c7da9-a9e0-46b5-93a1-52caaca4a84f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a3f989dc-2f95-4908-b4ce-c60ea6d62f3d/conversions/613c7da9-a9e0-46b5-93a1-52caaca4a84f-xl-___webp_1920.webp 1920w