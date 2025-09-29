3.64 BYN
Турчин рассказал, что поможет странам СНГ оперативно реагировать на меняющиеся условия
Формирование гибких стратегий поможет странам СНГ оперативно реагировать на меняющиеся условия. Об этом заявил премьер Беларуси Александр Турчин на заседании Совета глав правительств СНГ.
29 сентября оно прошло в узком и расширенном составах.
Одним из итогов является утверждение стратегии научно-технологического развития на 2026-2035 годы. Документ призван определить вектор совместного ответа на глобальные вызовы и укрепить позиции стран Содружества в мире за счет углубления интеграции в критически важных сферах науки и технологий. Также сегодня Совет утвердил концепцию ценообразования в строительной деятельности в СНГ.
В ходе заседания был подписан план мероприятий по подготовке и проведению в 2026 году в СНГ Года охраны здоровья. Следующее заседание Совета глав правительств СНГ примет Ашхабад. Об этом сообщила пресс-служба Исполкома Содружества.