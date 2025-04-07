Турчин заявил о приоритетности и долгосрочности стратегического партнерства Беларуси и России

"Характерной особенностью отношений, которые сложились между нашими странами и народами, является то, что свои первые визиты после выборов либо после назначения руководство Республики Беларусь традиционно осуществляет именно в Российскую Федерацию. Это наглядно свидетельствует о приоритетности и долгосрочности белорусско-российского стратегического партнерства" , - сказал Александр Турчин.

Он напомнил, что прошлый год был ознаменован важными вехами для двусторонних отношений Беларуси и России: 25-летием подписания Договора о создании Союзного государства и 30-летием Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Беларусью и РФ. "К этим юбилейным датам мы подошли с ощутимыми результатами, что еще раз подтверждает правильность выбранной главами государств модели Союзного государства, которая на сегодняшний день является одним из самых образцовых примеров экономической интеграции не только на постсоветском пространстве, но и во всем мире. В связи с этим нацелены на четкое выполнение основных направлений реализации союзного договора на 2024-2026 годы. Эти документы - наш ориентир, дорожная карта для дальнейшего построения союзного государства", - подчеркнул премьер-министр Беларуси.