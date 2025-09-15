3.63 BYN
У белорусских парламентариев стартует новый законотворческий сезон. Что вынесено на рассмотрение?
16 сентября у белорусских парламентариев стартует законотворческий сезон. Депутаты открывают очередную сессию, в портфеле 7 документов.
Старт третьей сессии
Ровно в 10 часов в Овальном зале будет дан старт третьей по счету сессии текущего созыва. Традиционно прозвучит приветственное слово спикера. Депутаты настроены на продуктивный год.
Накануне было заявлено, что в постоянных комиссиях сейчас в работе 24 законопроекта, касающихся абсолютно разных сфер.
На голосование выносятся уже готовые документы - часть их них рассмотрят сегодня, остальные, где еще не поставлена точка, оставят до следующего заседания. Оно запланировано на октябрь.
Итак, сегодня в портфеле вопросы, касающиеся военной безопасности, обороны, деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям. Озвучат парламентарии и поправки в законопроект об энергосбережении.
Для рассмотрения во втором чтении подготовлены законопроекты, касающиеся предоставления займов, а также административной и уголовной ответственности. Какие именно новации ждать белорусам - узнаем уже совсем скоро.
Международная тематика также в повестке - это два важных документа, которые касаются сотрудничества с Россией. Их также накануне анонсировали депутаты.
Больше 20 законопроектов в ближайших планах. Один их ключевых вопросов - пакет бюджетных документов. Конец года - это то время, когда принято рассматривать и утверждать главный финансовый документ страны. Параллельно продолжится работа в округах, а также с обращениями граждан и бизнеса. Только за 8 месяцев таковых поступило почти 5 тысяч. Отмечается, что все вопросы находятся на контроле. 16 сентября соберутся на сессию и сенаторы. Она откроется в 13:00.