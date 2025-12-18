3.68 BYN
Участие в ВНС примут 1160 делегатов
Автор:Редакция news.by
Участие в ВНС примут 1160 делегатов и 725 приглашенных из различных слоев и групп общества.
Как формируется список делегатов? В первую очередь это Президент Беларуси, а еще представители законодательной власти: депутаты и сенаторы, от исполнительной власти - руководство Совмина, министры, главы областей, городов и районов. Судебную власть представляют судьи Конституционного и Верховного судов. Также среди делегатов - представители Центризбиркома, министерств и ведомств, представители всех регионов страны: делегаты и приглашенные. Самое большое количество - из Минска и области.