Участие в ВНС примут 1160 делегатов

Как формируется список делегатов? В первую очередь это Президент Беларуси, а еще представители законодательной власти: депутаты и сенаторы, от исполнительной власти - руководство Совмина, министры, главы областей, городов и районов. Судебную власть представляют судьи Конституционного и Верховного судов. Также среди делегатов - представители Центризбиркома, министерств и ведомств, представители всех регионов страны: делегаты и приглашенные. Самое большое количество - из Минска и области.