"Уникальный белорусский опыт": эксперт Зенченко о значимости формата ВНС для страны и мира

В преддверии Всебелорусского народного собрания (ВНС) политолог Сергей Зенченко, ведущий научный сотрудник Центра политологии Института социологии НАН Беларуси, дал экспертную оценку значению этого форума. По его мнению, ВНС представляет собой уникальный механизм взаимодействия государства и общества, опыт которого может быть интересен за пределами страны.

Как отметил эксперт, ВНС отличается всеобъемлющим представительством. На нем присутствуют делегаты от всех основных общественных организаций, ветвей власти, политических партий и самых разных демографических групп - от 18 до 81 года. Это позволяет согласовывать интересы различных социальных слоев в рамках одного диалога.

"Понятно, что парламентские структуры представлены во всех странах мира, но вот непосредственно как ВНС, мне кажется, - уникальный белорусский опыт", - подчеркнул Сергей Зенченко.

Ученый подробно остановился на белорусской социальной модели, которая, по его словам, является основой стабильности. В широком смысле социальная политика в стране направлена на создание условий для развития всех слоев населения - бизнеса, студенчества, служащих, рабочих.

В узком смысле она фокусируется на адресной поддержке наиболее уязвимых групп: многодетных семей, сирот, пенсионеров. Важным инструментом коммуникации стал единый номер 115, через который граждане могут напрямую обращаться к власти для решения местных проблем.

Эксперт убежден, что белорусский опыт интересен многим странам постсоветского пространства не только во внутренней, но и во внешней политике.

"В Беларуси всегда действует посыл о необходимости решать все международные конфликты мирным путем. И посыл Президента следующий: мы готовы стать переговорной площадкой", - заявил Сергей Зенченко.

Он напомнил о гуманитарной миссии Беларуси, принявшей с начала конфликта на Украине несколько сотен тысяч граждан, которым помогают с размещением и трудоустройством.