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Утверждено соглашение между Беларусью и Филиппинами об отмене визовых требований для дипломатов
Депутаты на заседании второй сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси VIII созыва приняли законопроект "О ратификации соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Республики Филиппины об отмене визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов", пишет БЕЛТА.
Соглашение подписали 15 ноября 2024 года в Минске министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков и Чрезвычайный и Полномочный Посол Филиппин в Беларуси с резиденцией в Москве Игорь Гарлит Байлен.
Заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков, представляя законопроект, отметил, что в соответствии с соглашением граждане Беларуси и Филиппин, владельцы дипломатических и служебных паспортов, освобождаются от необходимости получения виз для въезда, выезда, транзита и пребывания на территории государств сторон на срок не более 30 дней с даты первого въезда. При этом общая продолжительность безвизового пребывания не может превышать 90 дней в календарном году.
Соглашение не ограничивает право компетентных органов государств отказать во въезде или сократить срок пребывания гражданина в государстве другой стороны в случае, если его пребывание является неприемлемым или он признан персоной нон грата.
Соглашение вступит в силу на 30-й день с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых внутригосударственных процедур.