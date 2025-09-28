Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Беларусь прибывают делегации Евразийского межправсовета

В Национальный аэропорт Минск продолжают прибывать делегации стран-участниц. Одними из первых зарубежных гостей стали представители России - глава Томской области и губернатор Ульяновской, главы Перми и Екатеринбурга.

Также в Минск уже прибыли министр промышленности, шахт и торговли Ирана, министр промышленности Кубы, заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана и премьер-министр Казахстана.

Минск стал центром притяжения. Сразу несколько крупных мероприятий пройдут в эти дни в белорусской столице - это заседание Совета глав правительств СНГ, заседание Евразийского межправсовета и Международная выставка "ИННОПРОМ. Беларусь".

