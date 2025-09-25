3.64 BYN
В Беларуси открылось Почетное консульство Мексики
Автор:Редакция news.by
Почетное консульство Мексики 25 сентября открылось в Беларуси, пишет БЕЛТА.
Заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков на церемонии открытия в Минске выразил надежду, что почетное консульство будет содействовать развитию торгово-экономических и культурных связей.
"Это большой шаг в развитии двусторонних отношений, - заметил заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь. - Наши страны прекрасно дополняют друг друга с точки зрения экономики. Мы любим многокультурность, выступаем за мир и независимость".
"Важна искренняя дружба между нашими странами", - подчеркнул он.