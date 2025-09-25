В Беларуси открылось Почетное консульство Мексики

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков на церемонии открытия в Минске выразил надежду, что почетное консульство будет содействовать развитию торгово-экономических и культурных связей.

"Это большой шаг в развитии двусторонних отношений, - заметил заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь. - Наши страны прекрасно дополняют друг друга с точки зрения экономики. Мы любим многокультурность, выступаем за мир и независимость".