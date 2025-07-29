В Беларуси проходит оптимизация законодательства

В Беларуси упрощается законодательство. В Национальной академии наук представители Министерства юстиции рассказали о ревизии правового массива.

Узнали, что планируется изменить.

Упрощение правовых актов

29 июля в Президиуме Национальной академии наук обсудили вопросы упрощения многих правовых актов. Признаны недействительными свыше 2,5 тыс. законов. В них вносят корректировки. В Министерстве юстиции решили, что законодательство необходимо упрощать, делать его более доступным для населения, чтобы многие вопросы можно было решить удаленно, онлайн - т. е. переходить на цифровизацию.

Уже год как в стране проходит масштабная ревизия законодательства. Она коснется налоговой, дел, касающихся торговли, работы с МЧС.

И сегодня, поделился министр юстиции Беларуси, готовятся документы, которые будут регулировать въезд в страну и выезд из нее - решили обратить внимание на эти законы и изменить положение, упростив эти процедуры. Решено изменить порядок по вопросам эксплуатации маломерных судов и водного транспорта.

Что именно в этих законах поменяется, пока не уточняется.

Евгений Коваленко, министр юстиции Беларуси:

"Сегодня будут обсуждаться и вопросы, связанные с цифровизацией нормотворческой деятельности. Это сокращение тех ресурсов, которые необходимы для движения документов, сокращение сроков, сокращение бумажного документооборота, внедрение новых информационных технологий. И наверняка сегодня предметом обсуждения также будет положение подготавливаемого проекта закона "О внесении изменений в закон "О нормативных правовых актах".