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В Беларуси проходит оптимизация законодательства
В Беларуси упрощается законодательство. В Национальной академии наук представители Министерства юстиции рассказали о ревизии правового массива.
Узнали, что планируется изменить.
Упрощение правовых актов
29 июля в Президиуме Национальной академии наук обсудили вопросы упрощения многих правовых актов. Признаны недействительными свыше 2,5 тыс. законов. В них вносят корректировки. В Министерстве юстиции решили, что законодательство необходимо упрощать, делать его более доступным для населения, чтобы многие вопросы можно было решить удаленно, онлайн - т. е. переходить на цифровизацию.
Уже год как в стране проходит масштабная ревизия законодательства. Она коснется налоговой, дел, касающихся торговли, работы с МЧС.
И сегодня, поделился министр юстиции Беларуси, готовятся документы, которые будут регулировать въезд в страну и выезд из нее - решили обратить внимание на эти законы и изменить положение, упростив эти процедуры. Решено изменить порядок по вопросам эксплуатации маломерных судов и водного транспорта.
Что именно в этих законах поменяется, пока не уточняется.
Евгений Коваленко, министр юстиции Беларуси:
"Сегодня будут обсуждаться и вопросы, связанные с цифровизацией нормотворческой деятельности. Это сокращение тех ресурсов, которые необходимы для движения документов, сокращение сроков, сокращение бумажного документооборота, внедрение новых информационных технологий. И наверняка сегодня предметом обсуждения также будет положение подготавливаемого проекта закона "О внесении изменений в закон "О нормативных правовых актах".
Сейчас задача стоит внедрить в работу новые проекты.