В Иркутске прошло заседание Совместной коллегии МЧС Беларуси, Казахстана и России
В Иркутске завершила работу Совместная коллегия министерств по чрезвычайным ситуациям Беларуси, Казахстана и России. Участники обсудили ключевые аспекты сотрудничества в области предупреждения и ликвидации ЧС.
Основные вопросы совещания - обеспечение безопасности на водных объектах, ликвидация последствий ДТП, контрольно-надзорная деятельность в сфере пожарной безопасности, вопросы технического регулирования в системе МЧС.
Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
"Работа в рамках объединенной коллегии демонстрирует достаточно разные подходы в организации подходов ликвидации ЧС. Мы географически по-разному сталкиваемся с теми угрозами, которые переживают наши страны. Важно учиться друг у друга вопросам предупреждения, профилактики, реагирования и ликвидации ЧС. Весь наш план был практикоориентированным".
Также по итогам работы определены приоритетные направления сотрудничества на следующий год и утвержден соответствующий план мероприятий. Следующее заседание пройдет в Беларуси.