3.63 BYN
3.10 BYN
3.62 BYN
В Латвии рассматривают возможность полного закрытия границы с Беларусью
Автор:Редакция news.by
В Латвии рассматривают возможность полного закрытия границы с Беларусьюnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e6212562-0b1e-4a8a-a483-7072baa6e491/conversions/e720aee2-57bc-4dd2-ac3f-60674f23e380-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e6212562-0b1e-4a8a-a483-7072baa6e491/conversions/e720aee2-57bc-4dd2-ac3f-60674f23e380-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e6212562-0b1e-4a8a-a483-7072baa6e491/conversions/e720aee2-57bc-4dd2-ac3f-60674f23e380-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e6212562-0b1e-4a8a-a483-7072baa6e491/conversions/e720aee2-57bc-4dd2-ac3f-60674f23e380-xl-___webp_1920.webp 1920w
Существует вероятность, что Латвия полностью закроет границу с Беларусью, сообщил министр внутренних дел страны Рихард Козловскис, пишет Baltnews.
Власти уже закрыли несколько контрольно-пропускных пунктов, и на данный момент остается лишь один действующий.
По словам Козловскиса, это решение должно быть "единым и скоординированным действием всех трех стран Балтии".