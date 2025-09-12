Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Латвии рассматривают возможность полного закрытия границы с Беларусью

Существует вероятность, что Латвия полностью закроет границу с Беларусью, сообщил министр внутренних дел страны Рихард Козловскис, пишет Baltnews.

Власти уже закрыли несколько контрольно-пропускных пунктов, и на данный момент остается лишь один действующий.

По словам Козловскиса, это решение должно быть "единым и скоординированным действием всех трех стран Балтии".

