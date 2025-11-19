3.66 BYN
2.97 BYN
3.45 BYN
В МИД Беларуси заявили о готовности налаживать равноправный диалог с ФРГ и ЕС
Автор:Редакция news.by
Беларусь готова к налаживанию прагматичного и равноправного диалога с Германией и Евросоюзом, основанного на взаимном уважении и учете интересов сторон. Об этом заявили в МИД нашей страны.
Глава нашего внешнеполитического ведомства Максим Рыженков встретился с поверенной в делах Федеративной Республики Германия в Беларуси по случаю вручения оригиналов верительных грамот. Стороны обсудили состояние и перспективы развития белорусско-германских отношений с учетом складывающихся международно-политических реалий и актуальной ситуации в регионе.